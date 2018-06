Die POST erneuert ihren Fuhrpark: GROSSAUFTRAG über 1000 PEUGEOT Fahrzeuge

Das Durchschnittsalter in der betroffenen Fahrzeugklasse wird von 4,5 auf 1,1 Jahre gesenkt. Mit AdBlue®-Technologie und Euro 6 Motoren erfolgt die Zustellung zukünftig umweltfreundlicher.

Wien (OTS) - Peugeot konnte eine umfangreiche Ausschreibung der Österreichischen Post AG für sich entscheiden und damit einen bedeutenden Großauftrag an Land ziehen. Konkret bestellte die Österreichische Post AG mehr als 1000 Fahrzeuge der Typen Peugeot Expert und Peugeot Boxer. Die Österreichische Post AG erneuert damit ihren Fuhrpark. Das Durchschnittsalter in der betroffenen Fahrzeugklasse wird von 4,5 auf 1,1 Jahre gesenkt. Mit AdBlue®-Technologie und Euro 6 Motoren erfolgt die Zustellung zukünftig umweltfreundlicher. Die ersten Fahrzeuge im weithin sichtbaren, gelben und frischen Post-Design kamen soeben zur Auslieferung. Die bestellten Fahrzeuge werden nach und nach auf die Straßen kommen und zukünftig die Post zu den Firmen und Haushalten in

ganz Österreich zustellen.

MMag. Silvia RIEGER, Direktorin der Marke Peugeot in Österreich: „Wir sind sehr stolz, den Zuschlag der Österreichischen Post AG für diesen Großauftrag bekommen zu haben. Es beweist, dass Peugeot Fahrzeuge in hoher Qualität anbietet, die den harten Anforderungen im gewerblichen Bereich täglich standhalten und gute Dienste leisten. Außerdem sind wir in der Lage, alle notwendigen Serviceleistungen für Großflotten zu attraktiven Preisen anzubieten und abzuwickeln.“

Bei den neuen Post-Fahrzeugen handelt es sich konkret um:

· Peugeot Expert L3

· Peugeot Boxer L2H2

· Peugeot Boxer L4H2

Horst Ulrich Mooshandl, Leiter des Konzern- Einkauf und Fuhrpark der Österreichischen Post AG dazu: „Die Zusammenarbeit mit Peugeot ist ein weiterer Meilenstein mit dem Ziel,den modernsten und umweltfreundlichsten Fuhrpark des Landes zu schaffen. Davon werden unsere Kunden und Mitarbeiter profitieren.“

Weitere Fotos zum Download unter: https://at-media.peugeot.com/

