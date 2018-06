Foto- und Medientermin: Die OBI MachBar kommt auf die Mariahilferstraße

Foto- und Medientermin am Montag, dem 11. Juni 2018, um 9.30 Uhr. OBI MachBar lädt bis 23. Juni 2018 zu Workshops und gastiert am 35. Donauinselfest.

Wien (OTS/LCG) - Wir freuen uns die Vertreterinnen und Vertreter der Medien zum Foto- und Medientermin in die Pop-up-Kreativwerkstatt OBI MachBar vor der offiziellen Eröffnung am Montag, dem 11. Juni 2018, um 9.30 Uhr, einzuladen.



Werfen Sie einen ersten Blick auf das kreative Pop-up-Konzept der Heimwerkermarke OBI und erfahren Sie mehr über das vielfältige Workshop- und Eventangebot der OBI MachBar. Als Gesprächspartner steht Ihnen Falco Stienen (OBI, Corporate Marketing) zur Verfügung.

Die OBI MachBar in Wien

„Mach was aus Deinem Sommer“ – Unter diesem Motto überrascht die Heimwerker-Marke vom 11. bis 23. Juni 2018 mit der über 400 Quadratmeter großen OBI MachBar direkt neben dem Wiener Museumsquartier (1060 Wien, Mariahilferstraße 3) die Wienerinnen und Wiener. Im Fokus der OBI MachBar steht ein vielfältiges Angebot rund um das Thema Do-it Yourself. Die Pop-up-Kreativwerkstatt hält jede Menge Inspiration für das nächste DIY-Projekt bereit und bietet gleichzeitig die Möglichkeit in einem der kostenlosen Workshops zu den Themen Urban Gardening, Hacks & Styles und OBI Selbstbaumöbeln selbst Hand anzulegen und kreativ zu werden. Natürlich wird hier nicht nur hart gearbeitet, sondern auch bei einem kühlen Drink entspannt.

+++ AKKREDITIERUNG +++

Wir ersuchen um Online-Akkreditierung auf https://www.leisure.at/anmeldung.



Datum: 11.06.2018, 09:30 Uhr

Ort: OBI MachBar

Mariahilferstraße 3, 1060 Wien, Österreich

Url: https://www.leisure.at/de/presse/3999

