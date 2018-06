Neues Volksblatt: "Verbindlichkeit" (von Markus EBERT)

Ausgabe vom 5. Juni 2018

Linz (OTS) - „Das Integrationsleitbild richtet sich nicht nur an jene, die vor Kurzem nach Oberösterreich gekommen sind, sondern auch an Personen, die aus unterschiedlichen Gründen schon vor etlichen Jahren nach Oberösterreich migriert sind und mit ihren Kindern und zum Teil schon Enkelkindern Teil der Bevölkerung Oberösterreichs sind“. Dieser Satz findet sich im Kapitel „Grundsätze der Integrationspolitik“ des neuen Integrationsleitbildes, und er ist mindestens so bemerkenswert wie zwei weitere Sätze in diesem Kapitel. Einmal heißt es „Zugleich gibt es Teilgruppen, bei denen die Integration und Teilhabe nicht hinreichend gelungen sind“, und an anderer Stelle liest man: „Desintegrativen, problematischen Milieus, in denen mit unseren Werten und unserer Grundordnung unvereinbare Lebensweisen gepflegt werden, ist entgegenzuwirken“.

Auf den Punkt gebracht besagen die drei zitierten Passagen, dass das neue Integrationsleitbild nicht nur „pro futuro“ zu lesen und anzuwenden ist, sondern dass man sehr wohl auch die Fehler der Vergangenheit — wo möglich — bereinigen möchte. Das wird kein Sonntagsspaziergang, denn die angesprochenen „desintegrativen Milieus“ gibt es zweifelsohne. Auch dort sollte man im neuen Leitbild blättern, denn sehr richtig heißt auf Seite 12: „Gegenseitige Verbindlichkeit ist Teil des Ankommens in der Gesellschaft“. Eine solche Verbindlichkeit muss insgesamt auch das Leitbild haben.

