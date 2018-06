Das symbolträchtige Address Downtown öffnet seine Türen für Hotelgäste

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Address Downtown, das Flaggschiff-Hotel unter den Premium-Lifestyle-Hotels und -Resorts der Emaar Hospitality Group, hat seine Türen für Hotelgäste geöffnet und markiert damit die Verfügbarkeit der beliebten Dubaier Adresse für Besucher aus der ganzen Welt.

Address Downtown wurde mit diversen innovativen Merkmalen eröffnet, einschließlich neuer Restaurant-Konzepte, mehr Zimmern und Suiten, dem Spa at Address Downtown und einem brandneuen Innendesign. Mit 220 Gästezimmern und Suiten wird Address Downtown in den kommenden Tagen weitere Merkmale hinzufügen.

Olivier Harnisch, CEO der Emaar Hospitality Group, kommentierte:

"Address Downtown hat einen besonderen Stellenwert bei allen anspruchsvollen Reisenden und Gäste. Wir fügen unseren Hotelanlagen einen krönenden Glanz hinzu und erhalten unsere charakteristische Positionierung als "der Ort, wo das Leben spielt".

Mit 302 Metern Höhe und 63 Etagen liegt Address Downtown nur 15 Minuten vom internationalen Flughafen von Dubai entfernt. Im Herzen der Dubaier Innenstadt ist es zu Fuß von der Dubai Mall zu erreichen.

Neben einer großzügigen Raumgestaltung und erlesenem Design sind die Zimmer und Suiten mit schneller Internetverbindung, interaktiven Fernsehern, Raumautomatisierung und Unterhaltungsschnittstelle ausgestattet. Gäste können aus 16 makellosen Zimmer- und Suiten-Optionen auswählen.

Das Hotel stellt sein beliebtes Restaurant at Address Downtown vor, das wie ein avantgardistisches französisches Apartment gestaltet ist. Außerdem geöffnet sind die Lounge, eine gesellschaftliche Oase, und Katana, wo Cuisine im Robatayaki-Stil angeboten wird.

Bald eröffnen werden The Galliard, das türkische Aromen und erfindungsreiche Expressionen französischer und spanischer Küche präsentieren wird; und STK, ein amerikanisches Steakhaus in Form einer zeitgemäßen Lounge.

Die Cigar Lounge ist ein königlicher Rückzugsort für Kenner und die Club Lounge, exklusiv für Gäste der Club-Suites und -Zimmer, bietet internationale Küche und zeitgemäße Getränke. Neos, die Ultra-Luxus-Lounge auf Etage 63, und Zeta, ein Al-Fresco-Lokal, werden in Kürze eröffnen.

Address bietet eine Auswahl von Konferenzräumen, während erfrischende Behandlungen für die delikate Balance zwischen Körper und Seele in The Spa at Address Downtown sorgen werden. Die klassische Eleganz und der moderne Anspruch des Hotels gibt ihm seinen einzigartigen Reiz. Mit allen Merkmalen eines der bedeutenden öffentlichen Raumes der Welt zeichnet sich die Lobby durch feine architektonische Details und handgearbeitete Ornamente aus.

Die Emaar Hospitality Group betreibt außerdem Address Boulevard, Address Dubai Mall, Palace Downtown, Vida Downtown und Manzil Downtown in der Innenstadt von Dubai. Buchungen können online vorgenommen werden auf http://www.addresshotels.com

