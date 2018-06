Pressekonferenz Van der Bellen – Putin im ORF

„ZiB spezial“ am 5. Juni um 15.25 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Nach dem ausführlichen Interview, das er Armin Wolf gegeben hat und das ORF 2 heute um 20.15 Uhr unter dem Titel „Wladimir Putin – Das Interview“ zeigt, steht am Dienstag, dem 5. Juni 2018, und damit am Tag des Staatsbesuchs Putins in Österreich die gemeinsame Pressekonferenz von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin auf dem Programm. ORF 2 berichtet ab 15.25 Uhr live von der PK in der Wiener Hofburg.

