Kurt Wagner (SPÖ): Wien kämpft für die Gesundheit der ÖsterreicherInnen

Vorstoß im Kampf für den Nichtraucherschutz durch Sima und Hacker einzig richtige Maßnahme gegen menschenfeindliche Gesundheitspolitik!

Wien (OTS/SPW-K) - SPÖ-Gemeinderat und Gesundheitssprecher Kurt Wagner unterstützt den unermüdlichen Kampf Wiens für den Nichtraucherschutz in der Gastronomie. „Ich freue mich sehr darüber, dass Stadträtin Ulli Sima und Stadtrat Peter Hacker nicht locker lassen und den Gang zum VfGH antreten. Schwarz-Blau hat mit der Aufhebung des Rauchverbots fahrlässig und verantwortungslos gehandelt. Wir lassen nicht zu, dass derart schamlos mit der Gesundheit der Menschen gespielt wird.“

Wagner weist auf die alarmierenden Zahlen hin: „Jährlich sterben 13.000 ÖsterreicherInnen an den Folgen des Rauchens. Bei 1.000 NichtraucherInnen führen allein die Auswirkungen des Passivrauchens zum Tod! Diese Menschen müssen wir schützen. Die MitarbeiterInnen in der Gastronomie haben die von der Regierung vorgeschobene Wahlfreiheit nicht. Sie müssen arbeiten – unter unwürdigen Bedingungen.“ So entspricht ein Acht-Stunden-Tag im Raucherbereich dem unfreiwilligen Konsum einer ganzen Packung Zigaretten.

„Rauchen ist eine Volkskrankheit, die unser Gesundheitssystem stark belastet“, mahnt der Gesundheitssprecher. „Durch einen wirksamen Nichtraucherschutz könnten wir die Zahl der akuten Krankenhausaufnahmen verringern. Das hieße täglich dutzende Herzinfarkte, Schlaganfälle und Lungenentzündungen weniger und damit auch mehr Ressourcen für andere PatientInnen“, klärt Wagner auf.

„Aus gesundheitspolitischer und wirtschaftlicher Hinsicht gibt es keinen einzigen Grund, das Rauchverbot zurückzunehmen“, so Wagner. „Es ist traurig genug, dass der Bundesregierung die tausenden Tote durch Aktiv- und Passivrauchen als Motivation nicht reichen. Ich hoffe, dass der VfGH dieser menschenfeindlichen Politik einen Strich durch die Rechnung macht.“

