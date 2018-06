Wölbitsch: Rot-Grün hat Schulden Wiens seit 2010 mehr als verdoppelt

6,41 Mrd. Euro ist neuerliche Rekordverschuldung - Wien braucht bürgerliche Haushaltspolitik - Rechnungsabschluss 2017 Ausdruck unendlicher rot-grüner Schuldenpolitik

Wien (OTS) - „Der heute präsentierte Rechnungsabschluss für 2017 ist erneut ein Ausdruck der unendlichen Schuldenpolitik der rot-grünen Stadtregierung. Es ist längst Zeit für ein Nulldefizit auch in Wien und damit für eine bürgerliche Haushaltspolitik mit Hausverstand. Was der Bund schafft, ist jedoch für Rot-Grün in Wien in weiter Ferne. Der Schuldenstand Wiens steigt weiter in lichte Höhen und hat sich unter Rot-Grün von drei Mrd. Euro auf 6,41. Mrd. Euro mehr als verdoppelt“, so Stadtrat Markus Wölbitsch anlässlich der APA Berichterstattung.

Der absolute Schuldenstand von 6,41 Mrd. Euro für 2017 ist nach wie vor ein Rekordschuldenstand für Wien, wobei hier die Schulden der ausgelagerten Magistrats-Unternehmungen noch gar nicht eingerechnet sind. Im Vergleich dazu hat München Gesamtschulden in der Höhe von 720 Mio. Euro, mit sinkender Tendenz. „Auch andere Städte wie Berlin schaffen es, Schuldenabzubauen, während Wien den konsequenten und unverantwortlichen Weg der stetigen Neuverschuldung weitergeht.“ Mit einer Neuverschuldung von über 410 Mio. Euro innerhalb eines Jahres wächst der Schuldenberg zudem weiter dramatisch an. „Dieser Schuldenstand ist schwierig zum Schönreden. Wir begrüßen allerdings die Ansage des neuen Finanzstadtrates Peter Hanke, den Schuldenstand senken zu wollen und unterstützen gerne konkrete Maßnahmen, die jetzt rasch kommen müssen“, so Wölbitsch.

„Rot-Grün muss sich ein Vorbild an der Bundesregierung nehmen und wieder Ordnung in den Haushalt bringen. Man kann nicht pausenlos mehr ausgeben, als man einnimmt. Die Schulden von heute sind schließlich die Steuern von morgen“, so Wölbitsch abschließend.





