Königsberger-Ludwig: Land NÖ räumt Schutz von Kindern höchste Priorität ein

Betreuungsangebot ausgebaut und Personal aufgestockt

St. Pölten, (OTS) - Heute, Montag, wird der internationale Tag der Kinder, die unschuldig zu Aggressionsopfern geworden sind, begangen. Die Vereinten Nationen riefen diesen Tag ins Leben, um darauf aufmerksam zu machen, dass viele Kinder Gewalt und Aggression durch Krieg ausgesetzt sind und teils schwere körperliche oder psychische Misshandlungen erfahren müssen. „Niederösterreich räumt dem Schutz eines jeden Kindes höchste Priorität ein. Zuletzt war die Hilfsbereitschaft der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher groß, jungen aus Kriegsgebieten traumatisierten Flüchtlingen ohne Eltern eine neue Heimat zu geben. Aber auch ohne kriegerische Handlung sind Kinder und Jugendliche oftmals Opfer von Gewalt, sei es in Form von Missbrauch oder körperlichen und seelischen Terrors in ihrer eigenen Familie oder in ihrem näheren Umfeld“, betont NÖ Kinder- und Jugendhilfelandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig.

„Kinder und Jugendliche in Krisen- und Konfliktsituationen sind immer in der schwächsten Position und auf Hilfe angewiesen. Besonders die gesellschaftlichen Veränderungen in der jüngeren Vergangenheit bewirkten einen Wandel, der den Ausbau der Betreuung und Erziehung stets nötig machte. Dafür wurden pädagogische Angebote erweitert und das Personal aufgestockt. Insgesamt nahm das Land NÖ im Vorjahr 94 Mio. Euro in die Hand, um den Schutz umfassend zu sichern“, informiert Königsberger-Ludwig.

„Wir wollen den niederösterreichischen Familien die besten Unterstützungsformen zukommen lassen, um der gesunden Entwicklung von Kindern und Jugendlichen alle Möglichkeiten einzuräumen. Kindern trotz belastender Erfahrungen einen Weg in ein glückliches und eigenverantwortliches Leben zu ermöglichen ist eine umfängliche Aufgabe, der wir in der NÖ Kinder- und Jugendhilfe mit vollem Engagement nachkommen wollen“, so Königsberger-Ludwig.

