Team Kärnten/Köfer spricht sich für Rudolf Altersberger als neuen Bildungsdirektor aus

Klagenfurt (OTS) - Im Zuge der Diskussion über die Besetzung der wichtigen Position des neuen Bildungsdirektors spricht sich Team Kärnten-Obmann LAbg. Gerhard Köfer heute, Montag, dafür aus, auf Bewährtes zu setzen: „Rudolf Altersberger hat in den vergangenen Jahren bewiesen, dass er in der Lage ist, eine Spitzenposition im Kärntner Bildungssystem neutral, korrekt, verantwortungsbewusst und jedenfalls zukunftsorientiert auszuführen. Er genießt auch das Vertrauen des Lehrpersonals in ganz Kärnten. Bei dieser verantwortungsvollen Position muss es um die fachlichen Qualifikationen, die menschlichen Qualitäten und die persönliche Eignung gehen und um sonst nichts.“

Köfer hofft darauf, dass LH Kaiser mit Bildungsminister Faßmann eine Einigung darüber erzielt, dass man für die Funktion des Bildungsdirektors auf eine bekannte Größe mit Erfahrung setzt: „Altersberger stand in den vergangenen Jahren immer für Dialog und Zusammenarbeit und stellte Verbindendes über das Trennende. Das ist eine wesentliche Grundvoraussetzung, die Altersberger als neuer Bildungsdirektor mitbringen würde.“

