Premiere von PARFUM auf dem Filmfest München 2018

Constantin Film, ZDFneo und Netflix feiern mit der ersten Folge Weltpremiere

München (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/pm/12946/3960779

Im Februar wurde im Rahmen der Berlinale das über Monate streng geheim gehaltene, prominente Ensemble der deutschen Crime-Serie PARFUM verkündet. Nun geht es auf dem Filmfest München einen Schritt weiter: Am 29. Juni 2018 kann sich das Publikum bei der Weltpremiere in Anwesenheit der Hauptdarsteller August Diehl, Friederike Becht, Wotan Wilke Möhring, Ken Duken, Trystan Pütter, Marc Hosemann und Juergen Maurer sowie des Regisseurs Philipp Kadelbach und der Drehbuchautorin Eva Kranenburg einen ersten Einblick in die hochspannende und optisch brillante Serie verschaffen. Gezeigt wird ausschließlich die erste Folge der sechsteiligen Serie. Produzentin Sarah Kirkegaard, Executive Producer Oliver Berben, der Leiter der Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie Frank Zervos, der stellvertretende Senderchef von ZDFneo Slaven Pipic sowie der verantwortliche Redakteur im ZDF Günther van Endert werden bei der Sneak-Premiere der Constantin Film- und ZDFneo-Co-Produktion ebenfalls in München anwesend sein.

Zum Inhalt: Was, wenn die Wirklichkeit die Fiktion einholt? Was, wenn Gefühle manipulierbar werden - und niemand mehr etwas zu verlieren hat? 2018 am Niederrhein. Eine brutale Mordserie. Eine junge Profilerin mit eigenwilligen Ermittlungsmethoden. Und eine Spur, die in die Vergangenheit führt: zu fünf Internatsschülern, die auf der Suche nach Macht und Liebe mit dem Geheimnis menschlichen Dufts experimentierten...

Die Erstausstrahlung von PARFUM in ZDFneo ist im Herbst 2018 geplant. Zeitgleich dazu startet weltweit außerhalb der deutschsprachigen Territorien PARFUM auf Netflix. Darüber hinaus hat sich Netflix auch die Zweitverwertungsrechte im deutschsprachigen Markt gesichert.

Die sechsteilige Crime-Serie, die auf einer Idee von Oliver Berben nach Motiven von Patrick Süskinds Roman "Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders" basiert, ist eine Produktion der Constantin Film und MOOVIE in Co-Produktion mit ZDFneo/ZDF und ARRI Media in Zusammenarbeit mit Netflix, gefördert durch die German Motion Picture Fund, Film- und Medienstiftung NRW, FFF Bayern und Medienboard Berlin-Brandenburg. Executive Producer ist Oliver Berben, als Produzentin zeichnet Sarah Kirkegaard verantwortlich. Die Redaktion im ZDF liegt bei Günther van Endert, ZDFneo-Koordinator ist Florian Weber. Das Drehbuch stammt von Eva Kranenburg, die Kamera führte Jakub Bejnarowicz.

