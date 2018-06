Toto: Fünffachjackpot – 45.000 Euro für den nächsten 13er

Diese Woche nur eine Runde – Annahmeschluss am Samstag um 15.20 Uhr

Wien (OTS) - Fünfmal hintereinander blieb nun schon ein Toto Dreizehner aus, und damit wartet in der nächsten Runde bereits ein Fünffachjackpot mit rund 45.000 Euro für 13 richtig getippte Spiele.

Auch in der Torwette gab es zum wiederholten Male weder fünf noch vier richtig getippte Ergebnisse, und damit geht die Jackpot-Serie in den ersten beiden Rängen in die Verlängerung. Die Gewinnsumme für fünf richtige Ergebnisse nähert sich bereits der 50.000 Euro-Marke.

Achtung! In der Woche 23 gibt es nur eine Toto Runde, Annahmeschluss für die Runde 23 ist am Samstag um 15.20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 22B:

5fachJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 35.542,91 – 45.000 Euro warten 9 Zwölfer zu je EUR 562,00 133 Elfer zu je EUR 8,40 913 Zehner zu je EUR 2,40 26 5er Bonus zu je EUR 36,00

Der richtige Tipp: 1 X X 2 2 / 1 1 1 1 1 2 2 1 X X 1 1 2

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 47.119,44 Torwette 2. Rang: JP zu EUR 1.620,38 Torwette 3. Rang: 3 zu je EUR 251,90 Hattrick: JP zu EUR 104.711,94

Torwette-Resultate: 2:1 0:0 0:0 0:2 2:+

