ICOM Palmyra-Gespräch: Versunkenes Kulturerbe

Neueste Erkenntnisse der Unterwasser-Archäologie im Mittelmeer Vortrag von Dr. Peter B. Campbell, British School of Rome

Dr. Peter Campbell: "Wir befinden uns gerade mitten Zeitalter der großen Entdeckungen!" Dr. Peter Campbell

Campbell: "Die Meere sind möglicherweise das größte Museum menschlicher Geschichte in dem versunkene Städte erhalten sind, Wracks antiker Schiffe, rituelle Opfergaben und Hinweise auf früheste menschliche Besiedelung." Dr. Peter Campbell

Wien (OTS) - Dr. Peter B. Campbell befasst sich in seinem Vortrag mit den Netzwerken des illegalen Handels und mit dem Wettlauf, zur Erfassung und zum Schutz der archäologischen Stätten. Wo liegen die Quellen und Märkte des illegalen Handels? Wer sind die handelnden Personen?



In seiner Feldforschung hat sich Campbell der Auffindung bedrohter Stätten – im besonderen von antiken Wracks und versunkenen Städten gewidmet. Aber können hier überhaupt noch Entdeckungen gemacht werden? Ist nicht alles längst gefunden?

Unsere Zeit hat ein enormes Potential für neue Erkenntnisse über unsere Vergangenheit.

Trotz der enormen Bedeutung von archäologischen Stätten Unterwasser, wurden diese im Vergleich zu Grabungen an Land bisher nur wenig wahrgenommen und erforscht. Wissenschaftliche und politische Entwicklungen haben gezeigt, dass die Unterwasser-Archäologie eine immer wichtigere Rolle spielen wird, um Kulturerbestätten zu entdecken, die für unser kulturelle Identität von großer Bedeutung sind. Sie kann aber auch die Grundlage für positive wirtschaftliche Entwicklungen, nachhaltigen Tourismus, Klimaschutz und Schutz der Meeresressourcen in der Zukunft sein. In einer globalisierten Welt entstehen sowohl für die Bedrohung als auch für den Schutz von Kulturerbe ganz neue Möglichkeiten.



Der Wettlauf zwischen denen, die Kulturgüter schützen wollen und jenen, die sie zerstören oder durch ihren Raub profitieren wollen ist in vollem Gange.



Donnerstag, 14. Juni 2018, Kunsthistorisches Museum Wien, Bassano-Saal



PROGRAMM

Begrüßung

Dr. Georg Plattner, Direktor Antikensammlung & Ephesos Museum, Kunsthistorisches Museum Wien

Mag. Elke Kellner, Geschäftsführerin, ICOM Österreich



Einleitung

“OSCE Initiatives against trafficking of cultural objects”

Dennis Cosgrove, Head of the Border Security Unit (BSMU), OSCE



Keynote



“Protecting our Heritage – The Future of Underwater-Exploration”

Dr. Peter B. Campbell, Maritime Archaeology Research Fellow, British School of Rome



Peter Campbell is Maritime Archaeology Research Fellow, British School at Rome and archaeological director of the Albanian Center for Marine Research, underwater archaeologist for the Cave Archaeology Investigation & Research Network and a research associate with RPM Nautical Foundation. He has served on ethical boards such as the Society for American Archaeology’s Committee on Ethics and Institute for Archaeologists’ Maritime Affairs Group.



Rahmenprogramm



Ausstellung “Recovered Treasures“

Kuratiert von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSCE) in Kooperation mit dem Kunsthistorischen Museum Wien. The exhibition displays objects that had been stolen or illicitly exported from their country of origin and were recovered by the Italian Carabinieri Department for Protection of Cultural Heritage, in synergic collaboration with Police Forces and Judicial Authorities of other countries.

ICOM Palmyra-Gespräch: Versunkenes Kulturerbe

Datum: 14.06.2018, 18:00 - 19:30 Uhr

Ort: Kunsthistorisches Museum (KHM), Bassano-Saal

Burgring 5, 1010 Wien, Österreich

Url: http://icom-oesterreich.at/kalender/icom-palmyra-gespraeche-versunkenes-kulturerbe

