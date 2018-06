Josefstadt: Theater „Quer durch das Museum“ am 5.6.

Wien (OTS/RK) - Die Spontan-Schauspielgruppe „improvista social club“ überrascht am Dienstag, 5. Juni, wieder einmal in den Räumlichkeiten des Bezirksmuseums Josefstadt (8., Schmidgasse 18) die Zuseherinnen und Zuseher. Wer ideenreiches Improvisationstheater mag, kommt bei dem spielfreudigen Ensemble (Leitung: Barbara Willensdorfer und Helmut Schuster) gewiss auf seine Kosten. Um 19.00 Uhr geht das abwechslungsreiche Programm mit dem Titel „Alle 8tung“ los. Die Akteure entwickeln intuitiv Szenarien plus Dialoge und bewegen sich dabei nach eigenen Angaben „Quer durch das Bezirksmuseum“. Der Eintritt ist kostenlos. Spenden für die Mitwirkenden sind dennoch willkommen. Auskunft und Reservierung via E-Mail:

office@improvista.at. Telefon-Info: 0676/720 55 55.

Basierend auf Zurufen der Zuschauerinnen und Zuschauer entsteht an dem Abend ein einzigartiges Stück. Dabei spielt der Wortwitz eine genauso große Rolle wie die darstellerischen Elemente. Die Deklamatoren rufen eine neuartige „Josefstädter Geschichte“ mit dem Publikum ins Leben. Schwindeleien und Gesänge werden in der erstaunlichen Vorstellung nicht fehlen. Maßgebliche Bedeutung haben auch verschiedenste Exponate zur Historie der Josefstadt. Wissenswertes über vielerlei Kultur-Projekte im Bezirksmuseum Josefstadt erfahren Interessierte von der Leiterin, Maria Ettl, unter der Telefonnummer 403 64 15. E-Mails an die ehrenamtlich engagierte Museumsverantwortliche und Bezirkshistorikerin:

bm1080@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Ensemble „improvista social club“:

www.improvista.at

Bezirksmuseum Josefstadt:

www.bezirksmuseum.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk