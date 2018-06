Grüne Meidling begrüßen flächendeckendes Parkpickerl in Meidling

Grossauer-Ristl: Auch HetzendorferInnen haben jetzt mehr Lebensqualität durch das Parkpickerl

Wien (OTS) - „Wir freuen uns, dass nun auch die HetzendorferInnen mehr Lebensqualtität durch die Ausdehnung des Parkpickerls bekommen“, so die Klubobfrau der Grünen Meidling, Tanja Grossauer Ristl. Durch die Einführung des Parkpickerls in großen Teilen Meidlings vor 6 Jahren wurde der Parkplatzdruck auf den Bezirksteil Hetzendorf, der bislang vom Parkpickerl ausgenommen war, immer größer. Die Straßen in Hetzendorf sind durch die vielen PendlerInnen überlastet.

„Das Parkpickerl bringt für alle etwas: in Meidling ist seit der Einführung des Parkpickerls der Parkplatz-Suchverkehr zurückgegangen, Staub und Lärm haben sich verringert, der öffentliche Raum wurde deutlich attraktiver. Die Verkehrssicherheit hat sich verbessert, und die ansässigen AutofahrerInnen finden einen Parkplatz in nächster Nähe zum Wohnsitz. Von all diesen Vorteilen werden nun auch die HetzendorferInnen profitieren", so Grossauer-Ristl. Die Ausdehnung des Parkpickerls auf den Bezirksteil Hetzendorf tritt mit heute, Montag, in Kraft.

