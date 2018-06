Wien-Neubau: Polizei nimmt mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat fest

Wien (OTS) - Am 03. Juni 2018 gegen 19 Uhr wurden vier Streifenwägen des Stadtpolizeikommandos Josefstadt sowie je eine Besatzung WEGA und Diensthundeeinheit wegen eines Kellereinbruchs in die Schottenfeldgasse gerufen. Ein Zeuge hatte verdächtige Geräusche aus dem Keller gehört, einen Einbrecher vermutet und daraufhin die Polizei verständigt. Die Polizisten umstellten das Gebäude und durchsuchten den Keller. Dabei konnte ein 34-jähriger mutmaßlicher Einbrecher in einem Kellerabteil angetroffen und festgenommen werden. Zwei weitere Kellerabteile waren ebenfalls durchwühlt worden. Der Festgenommene wies sich mit einem gefälschten Ausweis aus. Erst im Zuge der weiteren Amtshandlung stellte sich die wahre Identität des Mannes heraus. Außerdem besteht gegen ihn ein aufrechtes Aufenthaltsverbot. Schmuck, bei dem es sich vermutlich um Diebesgut handelt, wurde sichergestellt. Der mutmaßliche Einbrecher befindet sich in Haft.

