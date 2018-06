Vatertag am 10. Juni: Die besten Blumengeschenke für Männer

Aktueller Trend: schöne Kräuterschalen, natürliche Sträuße und bunte Saisonblumen

Wien (OTS) - Wenn am kommenden Sonntag, dem 10. Juni, Vatertag gefeiert wird, stehen in ganz Österreich die Männer im Mittelpunkt und mit kleinen und großen Geschenken wird "danke" gesagt. "Blumen und Pflanzen sind die schönsten Geschenke, um seine Liebe, Dankbarkeit, Anerkennung und Bewunderung auszudrücken", sagt Rudolf Hajek, Bundesinnungsmeister der heimischen Gärtner und Floristen sowie Präsident des Blumenbüros Österreich. "Das gilt gerade zum Vatertag, denn heutzutage freuen sich auch Männer über einen schönen Strauß oder über Topfpflanzen. Der Trend zum blumigen Geschenk für die Väter steigt", so Hajek.

Vielfältige Geschenkideen

Werden Schnittblumen gewählt, so steht die natürliche, eher rustikale Gestaltung im Vordergrund. Am besten zu diesem Stil passen natürliche Blüten. Aber auch Saisonblumen in kräftigen Farben werden für den Herrn gerne gewählt. Beliebt sind auch Topfpflanzen für den Wohnbereich, aber ebenso für den Garten, wo sie lange Freude bereiten. Besonders gut kommt bei Männern ein Kräuterkorb an, vor allem wenn er mit Grillwerkzeug, Gutscheinen usw. kombiniert wird. Als Grillmeister kochen die Männer/Väter schließlich meist gerne für ihre Familien.

Blühendes Handwerk aus Meisterhand und professionelle Beratung

"Egal, ob die individuelle Vorliebe im klassischen Blumenstrauß, bei Kräutern oder in mediterranen Topfpflanzen liegt - die 4.500 Floristikfachgeschäfte und Gärtnereien in Österreich werden mit ihrer fachlichen Kompetenz und Erfahrung auch in diesem Jahr dafür sorgen, dass die Vatertagsgeschenke viel Freude bereiten", betont Hajek. Die Kunden erwartet in den heimischen Fachbetrieben ein erstklassiger Service, der nicht nur bei der Auswahl des richtigen Blumengrußes unterstützt, sondern auch professionelle Beratung zur Pflege bietet.

Die Geschichte des Vatertags beginnt 1910

Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts, 1910, wurde in den USA erstmals der Vatertag gefeiert. Die Initiative dafür kam von Sonora Smart Dodd, die damit, beeinflusst durch den Muttertag, auch die Väter ehren wollte. In den 1970er-Jahren wurde der Vatertag in Amerika schließlich von US-Präsident Richard Nixon als Feiertag festgesetzt. In Österreich wurde er 1955 eingeführt und wird seither an jedem zweiten Sonntag im Juni gefeiert.

Blumenbüro Österreich

