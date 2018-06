Auxilium 2018

Die Benefizgala des Hilfswerks Kärnten

Klagenfurt (OTS) - Die Benefizgala des Hilfswerks Kärnten stand dieses Jahr ganz im Zeichen der Vielfalt. Künstler unterschiedlicher Genres und Länder bereiteten den Gästen einen unvergesslichen Abend. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt dem Hilfswerk-Sozialfonds für Menschen in Notsituationen zugute.

Hilfswerk Präsidentin Elisabeth Scheucher-Pichler: „Das Motto ‚Vielfalt’ steht für einen Brückenschlag zwischen den Generationen, aber auch den Kulturen – genauso, wie wir es in unserer täglichen Arbeit leben. Spürbar durch unsere geschätzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die respektvoll und mit viel Menschlichkeit auf die vielfältigen Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden eingehen. Ich wünsche mir, dass das heutige Signal des Miteinanders von Sozialem, Kunst, Politik und Wirtschaft auch nach außen getragen wird, als Zeichen gegenseitigen Respekts und Toleranz allen Menschen gegenüber. Ein herzliches Dankeschön auch unseren engagierten Ehrenamtlichen, den Sponsoren, unseren Spender und auch den Künstlern des heutigen Abends – ohne Ihre Unterstützung wäre vieles nicht möglich!“

AUXILIA für Arge Soziales

In diesem Jahr erhielt die AUXILIA, den Hilfswerk-Preis für außergewöhnliches soziales Engagement, die Arge Sozial Villach, ein privater, gemeinnütziger Verein, der Menschen mit verschiedenen psychosozialen und wirtschaftlichen Problemen unterstützt. Hilfswerk Präsidentin Elisabeth Scheucher-Pichler begründete die Jury-Entscheidung damit, dass die Arge Sozial seit 30 Jahren hilfsbedürftigen Menschen zur Seite steht und über viele Jahre hinweg hervorragend mit dem Hilfswerk zusammenarbeitet. Obmann Gilbert Isep nahm mit Vertretern der Arge Sozial die Auszeichnung entgegen.

Anerkennende Worte für beide Organisationen hatten auch Landeshauptmann Peter Kaiser, Landesrat Martin Gruber und Nationalratsabgeordnete Sandra Wassermann.

Weiters zu Gast waren u.a. Nationalrätin Angelika Kuss-Bergner, Nationalrat Gabriel Obernosterer, die Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler und Christian Scheider, die Stadträte Markus Geiger und Wolfgang Germ, der Bürgermeister von Völkermarkt und Vorsitzender der AVS Valentin Blaschitz, Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl, die Vizerektorin der Alpen Adria Universität Klagenfurt Doris Hattenberger, Hilfswerk Österreich Geschäftsführerin Elisabeth Anselm sowie zahlreiche Bürgermeister und weitere Vertreter des öffentlichen Lebens.

Vielfältiges Programm

Die Künstlerinnen und Künstler, die sich an diesem Abend alle in den Dienst der guten Sache stellten, unterstrichen mit ihren außergewöhnlichen Darbietungen das Thema des Abends. In den Dienst der guten Sache stellten sich heuer: Schauspieler Serge Falk, Matakustix Frontman Matthias Ortner, die Dance Industry, das Klassische Duo Linda Kazani und Erald Simixhiu, Kammermusiker Mirko Šlibar, das Streicherquartett Podokničarji und die PopRockVoices. Durch den Abend führte die charmante ORF Moderatorin Ulla Pilz.

Rückfragen & Kontakt:

Hilfswerk Kärnten

Petra Groll

Mobil: 0664 / 3225321



www.hilfswerk.at