Hochkarätige LUKOIL Steuerkonferenz erneut in Wien

Wien (OTS) - 1. Juni 2018. Auch heuer lud LUKOIL gemeinsam mit KPMG zur internationalen Steuerkonferenz der Unternehmensgruppe ein. Das jährliche Tax & Accounting Gipfeltreffen fand nach den großen Erfolgen 2016 und 2017 bereits zum dritten Mal in Folge in Wien statt.

Im Wiener Grand Hotel diskutierten 155 Steuerexperten aus 40 Ländern zwei Tage lang über aktuelle Herausforderungen und Themen des internationalen Steuerrechts. Nach dem spannenden Tagesprogramm folgte am Ende des ersten Seminartags das schon traditionelle gemeinsame Abendessen im Schweizerhaus, bei dem die internationalen Gäste in entspannter Atmosphäre die Möglichkeit zum Austausch und Networking hatten.

Alexander Matytsyn, CEO der LUKOIL INTERNATIONAL GmbH in Österreich, betont die Bedeutung Wiens als internationaler Dreh- und Angelpunkt zwischen Europa und Russland: „Wir haben in den letzten Jahren verstärkt in den Standort Wien investiert. Durch die geografisch perfekte Lage zwischen Westeuropa und dem Osten ist Wien auch der ideale Ausgangspunkt für internationale Konferenzen dieser Größenordnung. Ich freue mich, dass das Feedback der internationalen Kolleginnen und Kollegen auch heuer wieder überwältigend positiv ist.“

Unterstützt wurde die zweitägige Konferenz wie in den letzten Jahren von KPMG. Yann-Georg Hansa, Partner bei KPMG in Österreich, unterstreicht die erfolgreiche Zusammenarbeit von LUKOIL und dem Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen: „LUKOIL und KPMG sind seit vielen Jahren erfolgreiche Partner, sowohl in Russland als auch in Österreich. Beide Unternehmen verfügen über langjährige, internationale Expertise – das ist die Grundlage für die hervorragende Zusammenarbeit.“

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Franz Ramerstorfer

Kobza Integra Public Relations GmbH

Léhargasse 7

A-1060 Wien, Austria

T +43 1 522 55 50 303

M f.ramerstorfer @ kobzaintegra.com