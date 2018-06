Brigittenau: Nachwuchs-Pianisten und Musik-Kabarett

Wien (OTS/RK) - Begabte junge Pianistinnen und Pianisten aus der „Musikschule Brigittenau“ konzertieren am Mittwoch, 6. Juni, im Amtshaus Brigittenau (20., Brigittaplatz 10). Im Festsaal des Amtsgebäudes bringen die Talente ausgesuchte Werke der Klassik zu Gehör. Der Klavier-Abend startet um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Am Donnerstag, 7. Juni, präsentieren BEttina Bogdany und BErnhard Viktorin als Duo „BE-Quadrat“ ein buntes Musik-Kabarett-Programm „Doppelt hält besser (...oder etwa doch nicht?)“ im Amtshaus im 20. Bezirk am Brigittaplatz 10. Beginn: 19.30 Uhr.

Die bewährten Künstler stellen dem Publikum mit einem Zwinkern einen besonderen, amüsanten Kunstgenuss in Aussicht: BEgnadete Stimmen, BEeindruckende Klavier-Akrobatik, BEgeisternde Musik & Comedy. Das Duo verspricht den Zuseherinnen und Zusehern „einen energiegeladenen Ohrenschmaus“ und Gründe zum herzhaften Lachen gibt es noch dazu. Eintritt: gratis. Organisation: „Kulturforum Brigittenau“.

Erteilung von Infos via E-Mail: post @ bv20.wien.gv.at

Beide Veranstaltungen werden seitens des Bezirkes gefördert. Im Juni finden im Amtshaus Brigittenau zahlreiche Kultur-Programme statt. Auskünfte zu den nächsten Terminen erteilt das Büro-Team der Bezirksvorstehung Brigittenau gerne unter der Telefonnummer 4000/20 110. Informationen per E-Mail: post @ bv20.wien.gv.at.

