Wölbitsch/Schwarz ad islamischer Kindergarten: Neuer Skandalfall bestätigt rot-grüne Ignoranzpolitik

Meidlinger Kindergarten „isma“ in Kritik – ÖVP Wien fordert Stopp der Förderungen

Wien (OTS) - "Der neuerliche Skandalfall eines islamischen Kindergartens in Wien Meidling ist einmal mehr die Bestätigung für die jahrelange rot-grüne Ignoranzpolitik. Anfangs wurde die Existenz solcher Kindergärten geleugnet, nun werden die Augen weiterhin vor den gravierenden Problemen im Integrationsbereich verschlossen. Anders ist nicht zu erklären, dass eine Einrichtung wie der Kindergarten 'isma' in Wien weiter besteht“, so Stadtrat Markus Wölbitsch und Bildungssprecherin Sabine Schwarz in Reaktion auf die aktuelle Berichterstattung. Im pädagogischen Konzept heißt es, 'unser Tun und Wollen dient Allahs Wohlgefallen und um die Schönheit des Islam zum Funkeln zu bringen'. „Das entspricht keineswegs den Förderrichtlinien der Stadt Wien und doch bezieht dieser Kindergarten weiterhin städtische Subventionen. Das ist inakzeptabel, die ÖVP Wien fordert daher einen Stopp der Förderungen“, so Wölbitsch und Schwarz.

"Das Förder- und Kontrollsystem der Stadt muss endlich auf professionelle Beine gestellt werden. Mit unserem 7-Punkte Forderungsprogramm und unserer Initiative www.kindergartenskandal.at wollen wir mehr Qualität in Wiens Kindergärten erreichen“, so Wölbitsch. Wesentlich sei die Forderung nach einer Aufstockung der Qualitäts- und Förderkontrollen. Denn „nur mit stetigen, unangekündigten Kontrollen und klaren Sanktionen bei Verstößen können islamische Tendenzen und die Entwicklung von Parallelgesellschaften in Kindergärten verhindert werden“, ist der Stadtrat überzeugt.

"Die Stadt Wien lernt scheinbar nichts aus den Skandalen der letzten Monate und Jahre. Obwohl von Rot-Grün stets behauptet wird, man ginge entschlossen gegen fragwürdige Kinderbetreuungseinrichtungen vor, zeigt die Realität ein anderes Bild“, so Sabine Schwarz und weiter: „Die ÖVP Wien stellt daher eine Anfrage an Bildungsstadtrat Czernohorszky, in der wir unter anderem wissen wollen: Wie oft wurde der Kindergarten in den letzten Jahren seitens der Stadt geprüft? Fanden diese Kontrollen angekündigt oder unangekündigt statt? Wie viele Förderungen erhielt der Kindergarten seit Gründung?“

