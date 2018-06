WESTblue bringt die Fans zum "Fußball-Sommermärchen" gegen Brasilien

Wien (OTS) - Nach dem gegen Deutschland gewonnenen Freundschaftsspiel steht Österreichs Fußball-Nationalmannschaft am 10. Juni ein weiterer Schlager am Rasen bevor: Das ÖFB-Team trifft am Sonntag um 16 Uhr im Wiener Ernst-Happel-Stadion auf die Seleçao.

Für alle Fußball-Fans, die aus St. Pölten, Amstetten, Linz, Wels und Salzburg zum Spiel wollen, ist die Anreise mit der neuen Linie WESTblue zum Praterstern ideal. Von dort geht es durch den Prater zu Fuß zum Stadion, alternativ gelangt man mit der U2 nach drei Stationen ebenfalls ans Ziel. Ab der Ankunft um 11.03 Uhr am Praterstern (Salzburg ab 8.22 Uhr, Linz ab 9.34 Uhr) werden am Sonntag immer je 500 Plätze auf allen Verbindungen von WESTblue angeboten. Auch die Züge nach Wien Westbahnhof werden verstärkt, falls die Fußball-Fans vor dem Spiel noch in die Stadt und dann erst zum Stadion wollen. Eine Sitzplatzreservierung wird jedenfalls empfohlen.

„ Wir freuen uns gemeinsam mit allen Fußball-Fans in Österreich auf das bevorstehende Spiel. “, meint Dr. Erich Forster, CEO der WESTbahn. „ Die entspannte An- und Heimfahrt mit der WESTbahn lässt den Zuschauerinnen und Zuschauer mehr Energie für das Anfeuern unserer Mannschaft – und außerdem erlaubt sie auch, mit einem Caipirinha auf ein hoffentlich schönes und freundschaftliches Spiel anzustoßen! Und günstig reisen die Fans mit der WESTbahn obendrein. “, fügt er augenzwinkernd hinzu.

