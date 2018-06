Liesing: Einladung zum „Jazz & Genusstag“ am Freitag

Wien (OTS/RK) - Der „Verein für zeitgemäße Kunst und Kultur (KULT)“ richtet am Freitag, 8. Juni, den „2. Liesinger Jazz & Genusstag“ aus. Am Veranstaltungsort „F23.wir.fabriken - Kommunales Zentrum in der ehemaligen Sargerzeugung“ (23., Breitenfurterstraße 176) wird ab 18.00 Uhr eine Mischung aus mitreißender Musik und kulinarischen Schmankerln geboten. Für das leibliche Wohl der Gäste ist der Gastronomiebetrieb „GenussSpiegel“ aus Atzgersdorf zuständig. Das melodische Programm bestreiten Gottfried Gfrerer, Martin Spengler und das „Michaela Rabitsch und Robert Pawlik Quartett“. Das Projekt wird vom Bezirk unterstützt. Der Eintritt ist frei.

Die zwei Freunde Gfrerer und Spengler interpretieren ab 18.00 Uhr sowohl Blues- und Folk-Stücke als auch „poetische Country-Songs im Wiener Dialekt“. Dazu stellen die Konzert-Organisatoren fest: „2 Stimmen, 2 Gitarren – was braucht es mehr.“ Um 19.30 Uhr und um 20.45 Uhr tritt das „Michaela Rabitsch und Robert Pawlik Quartett“ auf. Die international erfolgreichen Künstler tragen Auszüge aus ihrer aktuellen CD „Gimme The Groove“ vor. Michaela Rabitsch ist gut bekannt als „Österreichs einzige singende Top-Jazztrompeterin“ und Robert Pawlik eilt ein ausgezeichneter Ruf als Gitarrist voraus. Bei „zahllosen“ Auftritten in Europa, Amerika, Asien und Afrika war der Kapelle stets die Gunst des Publikums beschieden. Rabitsch und Pawlik versprechen den Besucherinnen und Besuchern in der Veranstaltungsstätte „F23.wir.fabriken“ einen Ohrenschmaus: „Ein abwechslungsreiches und vielschichtiges musikalisches Erlebnis der Extraklasse“. Wenn es die Wetterlage erfordert, verlegen die Koordinatoren das Freiluft-Programm vom Hof-Areal in das Fabrikinnere. Auskünfte über den „2. Liesinger Jazz & Genusstag“:

