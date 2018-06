7.6., Mariahilf: Info-Abend Umgestaltung Corneliusgasse/Kopernikusgasse

Wien (OTS/RK) - In zwei Gassen im sechsten Wiener Gemeindebezirk stehen Umgestaltungen bevor: Zum einen wird die Volksschule in der Corneliusgasse ein neues, attraktiveres Vorfeld bekommen, zum anderen soll die angrenzende Kopernikusgasse grüner werden. Bezirksvorsteher Markus Rumelhart hat mit Planungsfachleuten der Stadt Wien Konzepte für die Umgestaltungen ausgearbeitet, die er am Donnerstag, dem 7. Juni 2018, um 18 Uhr in der Volksschule Corneliusgasse (6., Corneliusgasse 6) vorstellen wird. Die Anrainerinnen und Anrainer sind eingeladen, ihre Ideen und Wünsche zur Umgestaltung einzubringen.

Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 6. Bezirk, Tel.: 01/4000-06111 bzw. E-Mail: post @ bv06.wien.gv.at.

mit BV Markus Rumelhart



Datum: 7.6.2018, um 18:00 Uhr



Ort:

Volksschule Corneliusgasse

Corneliusgasse 6, 1060 Wien



