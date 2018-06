LHStv. Schnabl: „Schwarz-Blau agiert weiterhin gegen die Länder!“

Einfrieren des Projekts der neuen Einsatzzentrale der Flugpolizei auf dem Cobra-Gelände in Wr. Neustadt nächster Tiefschlag

St. Pölten (OTS) - „Es ist nicht hinzunehmen, dass bereits zugesagte und sinnvoll gestaltete Projekte – wie die Einsatzzentrale der Flugpolizei in Wr. Neustadt - plötzlich von der Tagesordnung gestrichen werden. Die Regierung ist drauf und dran der Bevölkerung das Vertrauen auf eine vorausblickende und niemand zurücklassende Sozial- und Sicherheitspolitik zu nehmen. Im Innen-, Verkehrs- aber auch im Sozial- und Gesundheitsministerien werden erschreckend plan-und ziellose Entscheidungen getroffen, die die zentralen Sicherheitssäulen massiv gefährden“, so LHStv. Franz Schnabl, Landesparteivorsitzender der SPÖ NÖ.

Endlich sei jedoch auch der Aufschrei Niederösterreichs unverzüglich erfolgt. Dies sei sehr begrüßenswert, so Schnabl weiter, „weil es hier um die Interessen des Sicherheits- und Wirtschaftsstandorts Niederösterreich geht und die Angriffe auf Länderbudgets und gemeinsame Projekte von Bund und Ländern langsam existenzgefährdend für die Länder und bedrohlich für die NiederösterreicherInnen werden.“

„Ich erwarte nun endlich Gespräche zwischen Bund- und Länderverantwortlichen, die Projekte außer Streit stellen und es ermöglichen politisch wieder akkordiert vorzugehen. Aus dem türkis-blauen Elfenbeinturm in Wien zu regieren, die Länder tagtäglich aufs Neue vor den Kopf zu stoßen und den niederösterreichischen Steuerzahlern neue Kosten bzw. Leistungseinsparungen aufzubürden ist einer Regierung, die in erster Linie den BürgerInnen des Landes dienen sollte, unwürdig. Die Menschen erwarten sich von Reformen, dass diese positive Auswirkungen auf sie haben und keine unfassbaren Rückschritte darstellen“, so Schnabl abschließend.

