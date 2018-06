Tiroler Wellnesskongress 2018

Verschaffen Sie sich einen Überblick über kommende Trends und Wettbewerbsvorteile am Branchentreff für Wellness, Gesundheit und innovative Hotellerie.

Innsbruck (OTS) - Das Geschäft mit Gesundheit und Wohlbefinden ist eine Goldgrube. Eine Reihe von Angeboten zur Förderung der körperlichen und geistigen Gesundheit wurde von der Wellnessbranche bereits entwickelt und erfolgreich auf den Markt gebracht. Diese Angebote sind angepasst an die Ansprüche von Gästen, die sich heute ebenso wie deren Auffassung von Gesundheit, Wohlbefinden und Glück laufend ändern. Aktuell ist es die Digitalisierung, die neue Türen öffnet – durch die aber nicht jeder gesundheitsbewusste Gast automatisch gehen will, manche streben ganz im Gegenteil nach „Digital Detox“. Vor diesem Hintergrund eröffnen sich speziell für die Hotellerie neue Chancen, Konzepte und Geschäftsmodelle.

Was hat der international renommierte Trendforscher Dr. David Bosshart (Gottlieb Duttweiler Institut) dazu zu sagen?

Welche neuen Trends, Technologien, Kundenbedürfnisse und Kundenwünsche kommen auf die Wellness- und Gesundheitsbranche zu und wie kann man von diesen Entwicklungen profitieren?

Ist mentale Wellness ein Geschäftskonzept für die Hotellerie?

Was kann Emotionalisierung von Räumen im Spa-Hotel bewirken?

Ist durch die Veränderungen im Hotelmarkt das Ende der klassischen Wellnesshotellerie erreicht? Oder tun sich vielmehr neue Geschäftsmodelle auf?

Antworten auf diese Fragen suchen wir gemeinsam mit Ihnen beim größten Netzwerktreffen der Wellness-Community in Tirol, am Tiroler Wellness Kongress 2018. Außerdem erfahren Sie den aktuellen Stand des EU-Projekts WinHealth, in dem die Auswirkungen von Wintersport auf die Gesundheit untersucht und darauf aufbauend neue touristische Angebote entwickelt werden.

Der Cluster Wellness der Standortagentur Tirol lädt in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Tirol alle Interessierten herzlich zum Tiroler Wellnesskongress 2018 ein:

Tiroler Wellnesskongress 2018 - der Branchentreff für Wellness, Gesundheit und innovative Hotellerie am 14. Juni 2018 in Innsbuck: Expertise durch kompetente Fachreferenten, interessante Produkt- und Dienstleistungsinnovationen, Raum zum Kennenlernen und Vernetzen sowie Inspiration für neue Geschäftsmodelle. U.a. mit Vortrag von Dr. David Bosshart (Gottlieb Duttweiler Institut Zürich.



Das erwartet Sie:



- Expertise durch kompetente Fachreferente

- Interessante Produkt- und Dienstleitungsinnovatione

- Raum zum Kennenlernen und Vernetze

- Inspiration für neue Geschäftsmodelle



Programm und Anmeldung:

www.standort-tirol.at/wellnesskongress18



Die Cluster der Standortagentur Tirol werden aus Mitteln des EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) ko-finanziert.

Datum: 14.06.2018, 08:15 - 16:45 Uhr

Ort: Villa Blanka

Weiherburggasse 8, 6020 Innsbruck, Österreich

Url: http://www.standort-tirol.at/wellnesskongress18

