FPÖ-Gudenus: „Ableger der türkischen Partei AKP in Wien unerwünscht“

„Verhalten der AKP zeigt wieder einmal deren fehlenden Integrationswillen“

Wien (OTS) - „Dass sich der Wiener Ableger der AKP öffentlich der Kritik des türkischen Präsidenten Erdogan gegen Österreich anschließt, ist ein Skandal und zeigt wieder einmal deren fehlenden Integrationswillen“, so der geschäftsführende FPÖ-Klubobmann NAbg. Mag. Johann Gudenus. Die AKP teilte am Freitag ein Video der Rede Erdogans auf Facebook, in dem dieser über Österreich spottete.

„In seiner Rede, in der er auch auf die mehr als 200.000 Türken, die in Österreich leben, verwies, behauptete Erdogan, dass wir ,durchdrehen‘ würden, weil die Türkei immer ,stärker würde‘. Dass dieses Video, das bei einer näheren Betrachtung wie eine Drohung anmuten könnte, innerhalb der türkischen Gemeinschaft in unserem Land auch noch Anklang findet, zeichnet ein katastrophales Bild“, erklärte Gudenus.

„Offenbar hat Erdogan in Wien noch immer zahlreiche Anhänger. Dass diese sich mehr mit ihm zu identifizieren scheinen, als mit Österreich ist ein eindeutiges Signal für die Nichtintegrierbarkeit dieser Gruppe“, so Gudenus.

