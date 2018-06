Hagelversicherung: 4 Millionen Euro Schaden in der Landwirtschaft

Nach dem Hagel kam das Wasser

Wien (OTS) - Die massiven Regenfälle der letzten beiden Tage in weiten Teilen von Österreich hinterließen in der Landwirtschaft deutliche Spuren. Der gesättigte und stark verbaute Boden konnte kein Wasser mehr aufnehmen, Überschwemmungen waren die logische Konsequenz. Insbesondere die Steiermark war dabei heute am späten Nachmittag massiv von Starkniederschlägen und Hagel betroffen. In den Bezirken Weiz und Südoststeiermark entstand alleine durch das heutige Unwetter ein Gesamtschaden in der Landwirtschaft von mehr als 2 Millionen Euro. Aber auch in Niederösterreich kam es gestern in den Bezirken Horn, Hollabrunn, Waidhofen a.d. Thaya und in der Buckligen Welt zu Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen im Ausmaß von rund 1,5 Millionen Euro. „In Summe entstand in den letzten beiden Tagen in Österreich ein Gesamtschaden an landwirtschaftlichen Kulturen in der Höhe von mehr als 4 Millionen Euro. Der Schwerpunkt war in der Steiermark und in Niederösterreich, aber auch im Burgenland und in Kärnten kam es zu Schäden. Dabei wurden auf einer Agrarfläche von fast 10.000 Hektar Ackerkulturen, Grünland, Wein- und Obstkulturen schwer geschädigt“, so Dr. Mario Winkler, Pressesprecher der Österreichischen Hagelversicherung.

Die Schadenserhebung durch die ÖHV-Sachverständigen hat bereits begonnen, die Schadensmeldung erfolgt online unter www.hagel.at.

Rückfragen & Kontakt:

Ing. Josef Kurz, Landesleiter Steiermark, T. 0664 827 20 56, kurz @ hagel.at;

Ing. Josef Kaltenböck, Landesleiter Niederösterreich Ost, T. 0664 827 20 53, kaltenboeck @ hagel.at;

Dr. Mario Winkler, Pressesprecher, T. 0664 827 20 67, m.winkler @ hagel.at