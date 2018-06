ORF-III-Schwerpunkt zur „Medienenquete 2018“

U.a. mit Live-Übertragung, zwei Diskussionen und Google-Doku

Wien (OTS) - Zur „Medienenquete 2018“ am 7. und 8. Juni 2018 im Wiener MuseumsQuartier zeigt ORF III einen Programmschwerpunkt, der bereits am Dienstag, dem 5. Juni, um 21.05 Uhr mit der ersten von zwei hochkarätigen Diskussionen, u. a. mit Bundesminister Mag. Gernot Blümel und ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz, beginnt. Dieser folgt die Doku „Inside Google: Die Schattenseiten des Milliardenkonzerns“.

Nach der Live-Übertragung des ersten Tages der Medienenquete 2018 am 7. Juni ab 9.55 Uhr (ORF III produziert die Übertragung und stellt das Signal zur Verfügung) steht um 21.05 Uhr eine weitere Diskussionsrunde, diesmal mit den Mediensprechern der Parlamentsparteien, auf dem Programm. Danach folgt der CIVIS Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt.

Seinen Abschluss findet der Schwerpunkt zur Medienenquete 2018 mit der Live-Übertragung des zweiten Tages am 8. Juni ab 8.55 Uhr.

In ORF 2 thematisiert der „kulturMontag“ bereits am Montag, dem 4. Juni das „Gestern – Heute – Morgen: Die Geschichte des öffentlich-rechtlichen Senders“ – von den Anfängen der BBC ab 1927 bis zur vieldiskutierten Gegenwart.

Die Sendungen in ORF III im Einzelnen:

Dienstag, 5. Juni

21.05 Uhr

Politik live: Medienlandschaft im Umbruch?

Im Vorfeld der Medienenquete der Bundesregierung diskutieren bei Ingrid Thurnher ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz, Medienminister Gernot Blümel (ÖVP), Hans Demmel, n-tv-Chef und Vorsitzender des Verbands Privater Rundfunk- und Telemedien in Deutschland, Barbara Thomaß, Medienwissenschafterin (Ruhr-Universität Bochum), Olivier Kessler von der No-Billag-Initiative, Schweiz und Bernd Holznagel vom Institut für Medienrecht (ITM), Uni Münster, über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.

21.55 Uhr

Im Brennpunkt Spezial: Inside Google: Die Schattenseiten des Milliardenkonzerns

Mit knapp 110 Milliarden US-Dollar Umsatz im Jahr 2017 ist Google mit Abstand die weltweit größte Suchmaschine. Das Unternehmen ist so erfolgreich, dass „googeln“ zum Synonym für das Durchsuchen des Webs geworden ist. Dabei ist Google inzwischen in deutlich mehr Geschäftsbereichen tätig als nur in der Websuche. Aber was wissen wir eigentlich über Google? Wie ist aus Google diese riesige Datenkrake geworden, die sich mit ihren praktischen und kostenlosen Diensten in unserem digitalen Leben verankert hat? „Inside Google“ beleuchtet die Schattenseiten des Internetkonzerns: Suchmaschinen-Monopol, Verletzungen der Privatsphäre, Steuervermeidung und Ausbeutung von Mitarbeitern.

Donnerstag, 7. Juni

9.55 Uhr

Politik live: Medienenquete 2018

ORF III überträgt live aus dem Wiener MuseumsQuartier die zweitägige Medienenquete. Ziel der Enquete ist ein medienpolitischer Diskurs über die Stärkung des österreichischen Medienstandorts und die Sicherung der österreichischen Identität in der Medienwelt der Zukunft. Folgende Themenschwerpunkte sollen in Podiumsdiskussionen, Workshops und Reden analysiert werden: Öffentlich-rechtlicher Auftrag und Public Value, Finanzierung und Förderung sowie Digitalisierung und Demokratie.

21.05 Uhr

Politik live

Ingrid Thurnher lädt die Mediensprecher der Parteien zur Live-Diskussion anlässlich der Medienenquete.

23.45 Uhr

ORF III Spezial: CIVIS-Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt

Der CIVIS-Medienpreis gehört zu den wichtigsten Auszeichnungen in Europas Medienlandschaft: Jedes Jahr werden die besten Beiträge zu den Themen Migration, Integration und kulturelle Vielfalt aus den Sparten Film, Fernsehen, Radio und Online ausgezeichnet. Die Preise werden im Rahmen einer Gala im Auswärtigen Amt in Berlin verliehen. Moderation: Sandra Maischberger.

Freitag, 8. Juni

8.55 Uhr

Politik live: Medienenquete 2018

ORF III überträgt live aus dem Wiener MuseumsQuartier Tag 2 der Medienenquete 2018.

