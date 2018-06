A dream comes true: Pahde-Zwillinge am 16. Jänner 2019 mit Holiday on Ice-Erfolgs-Show ATLANTIS in der Wiener Stadthalle

Die TV-Stars kommen mit ATLANTIS nach Wien

Wien (OTS) - Mit ATLANTIS zeigt Holiday on Ice atemberaubende Eis- und Luftakrobatik, fantastische Kostüme und überraschende Effekte in einer mitreißenden Live-Darbietung. Die beliebteste Eis-Show der Welt erreicht damit eine neue Dimension und lässt Holiday on Ice zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie werden.

Holiday on Ice ATLANTIS ist eine Hommage an das versunkene Paradies und heißt die Zuschauerinnen und Zuschauer in dem wohl prachtvollsten, reichsten und zauberhaftesten Inselreich aller Legenden willkommen.

TV-Stars Valentina und Cheyenne Pahde exklusive Stargäste bei der Premiere am Mittwoch, 16. Jänner 2019!

Mit dabei sind die Publikumslieblinge Valentina und Cheyenne Pahde, für die mit der Show ATLANTIS ein Kindheitstraum in Erfüllung geht. Die Münchner Schauspielerinnen - bekannt aus „Gute Zeiten Schlechte Zeiten“ und „Alles was zählt“ - entdeckten schon als Kinder ihre Leidenschaft für Eiskunstlauf und bestritten bis zu ihrem 10. Lebensjahr erfolgreich Wettkämpfe. Das Ziel war damals bereits klar: Holiday on Ice. „Mit Holiday on Ice geht unser großer Traum in Erfüllung und wir sind stolz, ein Teil dieses großartigen Teams zu sein“, so Valentina. Auch Cheyenne ist begeistert: „Wir freuen uns schon wahnsinnig. Ein Teil dieser Show zu sein ist unbeschreiblich.“

In der Wiener Stadthalle sind Valentina und Cheyenne Pahde mit vier exklusiven Auftritten in der Show am Mittwoch, 16. Jänner 2019 dabei. Die Tickets für die Premiere sind im freien Verkauf erhältlich.

Ticket-Umtausch bis 30. Juni 2018 möglich

Fans die ihre Tickets bereits gekauft haben und die Pahde-Zwillinge am 16. Jänner 2019 live erleben möchten, können ihre Tickets bis Ende Juni an den jeweiligen Vorverkaufsstellen, an denen die Tickets erworben wurden, umtauschen.

Holiday on Ice ATLANTIS kommt von Mittwoch, 16. bis Sonntag, 27. Jänner 2019 in die Wiener Stadthalle, ein Unternehmen der Wien Holding.

Holiday on Ice ATLANTIS

16. bis 27. Jänner 2019

in der Wiener Stadthalle

Tickets ab 25,-, Ermäßigung für Kinder bis 15 Jahre, Schoßtickets für Kinder bis 6 Jahre: 7,-

Vorverkauf an den Kassen in der Wiener Stadthalle, unter 01/98 100-200, service @ stadthalle.com und auf www.stadthalle.com,Ticketservice 01/79 999 79, www.wien-ticket.at, 01/58885 und www.oeticket.com. Das Ticket gilt als Fahrschein für die Wiener Linien.

DOWNLOAD: TV-taugliches Bewegt Material, Show-Fotos und Presseinformation unter: http://www.stadthalle.com/de/presse/downloads | Clean Trailer auf Anfrage erhältlich.



