1,035 Millionen für Länderspiel-Triumph, 589.000 sahen den „Life Ball 2018“ im ORF

Wien (OTS) - Ein Fußballfest und ein Fest fürs Leben feierte der ORF gestern in einem wetterbedingt turbulenten ORF-eins-Hauptabend: Bis zu 1,035 Millionen Fußballfans sahen den 2:1-Sieg von Österreich gegen Weltmeister Deutschland, bis zu 589.000 danach den „Life Ball“ 2018. Der wegen des knapp zwei Stunden verspätet ausgetragenen Länderspiels entfallene „Red Carpet“ wird übrigens heute, um 22.25 Uhr in ORF eins gezeigt, daran anschließend noch einmal der gesamte „Life Ball“.

Mit bis zu 589.000 Zuseherinnen und Zusehern und im Schnitt 437.000 bei 24 Prozent Marktanteil (27 bzw. 21 Prozent in den jungen Zielgruppen) erreichte der „Life Ball“ 2018 übrigens ein größeres TV-Publikum als etwa im Vorjahr – damals waren es 359.000.

Einen Topwert erreichte auch das ursprünglich für 18.00 Uhr angesetzte Länderspiel Österreich – Deutschland, auf das die Fans unwetterbedingt lange warten mussten. Aber dieses Warten hat sich ausgezahlt – bis zu 1,035 Millionen sahen den 2:1-Triumph der Foda-Elf, im Schnitt verfolgten 819.000 bei 32 Prozent Marktanteil (je 38 Prozent in den Zielgruppen) Halbzeit zwei in ORF eins. Im Schnitt 421.000 Fußballfans bei 29 Prozent Marktanteil trotzten übrigens ab 17.25 Uhr dem Unwetter in Klagenfurt und warteten via ORF eins auf den Anpfiff.

