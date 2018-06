Wien-Alsergrund: Festnahmen nach Widerstand

Wien (OTS) - Am 02. Juni 2018 gegen 03:45 Uhr kam es zu einem Streit zwischen mehreren Beteiligten in der Rufgasse Kreuzung Nussdorfer Straße. Polizisten des Stadtpolizeikommandos Josefstadt und der Bereitschaftseinheit (BE) wurden alarmiert und versuchten den Streit zu schlichten. Ein 38-jähriger Mann und eine 46-jährige Frau zeigten sich im Zuge der Amtshandlung aggressiv gegenüber den Beamten und versuchten auch mehrmals gegen die Polizisten zu treten. Beide Personen wurden festgenommen und angezeigt. Es wurden keine Polizisten verletzt.

