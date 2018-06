„Medienenquete 2018“ am 7. und 8. Juni live in ORF III

ORF III produziert Übertragung

Wien (OTS) - Die „Medienenquete 2018“ am 7. und 8. Juni 2018 im Wiener MuseumsQuartier wird von ORF III nicht nur live übertragen, der ORF-Spartensender für Kultur und Information produziert die Übertragung auch und stellt das Signal zur Verfügung.

In der Reihe „Politik live“ startet die ORF-III-Live-Übertragung am Donnerstag, dem 7. Juni, um 9.55 Uhr und am Freitag, dem 8. Juni, um 8.55 Uhr.

