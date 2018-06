Toto: Vierfachjackpot – 35.000 Euro für den nächsten 13er

3 Zwölfer und zwei Jackpots in der Torwette

Wien (OTS) - Auch in der Toto Runde 22A ist es niemandem gelungen, 13 der 18 angebotenen Spiele richtig zu tippen. Damit entwickelte sich der Dreifachjackpot zum Vierfachjackpot weiter, und für den Dreizehner der nächsten Runde am Wochenende warten etwa 35.000 Euro.

Drei Spielteilnehmer tippten einen Zwölfer und erhalten dafür jeweils knapp 1.000 Euro. Ein Wiener und ein Steirer waren dabei jeweils per System erfolgreich, ein Burgenländer kreuzte seinen Gewinn auf einem Normalschein an.

In der Torwette gab es weder fünf noch vier richtig getippte Ergebnisse, und damit geht die Jackpot-Serie in den ersten beiden Rängen in die Verlängerung.

Annahmeschluss für die Toto Runde 22B ist am Samstag um 15.50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 22A:

4fachJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 26.175,90 – 35.000 Euro warten

3 Zwölfer zu je EUR 951,20

36 Elfer zu je EUR 17,60

312 Zehner zu je EUR 4,00

199 5er Bonus zu je EUR 2,60

Der richtige Tipp: 1 1 X 1 X / X 1 1 1 2 2 2 1 1 1 X 1 2

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 45.607,68

Torwette 2. Rang: JP zu EUR 1.015,68

Torwette 3. Rang: 30 zu je EUR 15,60

Hattrick: JP zu EUR 104.560,77

Torwette-Resultate: 1:0 +:2 1:1 2:0 0:0

