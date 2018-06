„Sport am Sonntag“ mit Live-Konfrontation Dürr – Gandler

Am 3. Juni ab 17.55 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Boris Kastner-Jirka präsentiert „Sport am Sonntag“ am 3. Juni 2018 um 17.55 Uhr in ORF eins mit folgenden Themen:

Live-Konfrontation: Dopingsünder Johannes Dürr trifft auf ÖSV-Sportdirektor Markus Gandler.

Der ehemalige Spitzenlangläufer kämpft um seine zweite Chance. Nach dem Dopingskandal von Sotschi will Johannes Dürr bei der WM in Seefeld zurück ins Team.

Franco Foda: Der Teamchef im Gespräch

Die Bilanz nach dem erfolgreichen Start in eine neue Ära.

Nationalteam: Österreich gegen WM-Favoriten

Nach dem Duell gegen Titelverteidiger Deutschland und vor dem Spiel gegen Rekordweltmeister Brasilien.

Löw und Tschertschessow: Die Österreich-Connection

Die erfolgreiche Vergangenheit des deutschen und des russischen Teamchefs in Österreich.

Dominic Thiem: Der Tennis-Star bei den French Open in Paris

Die erste Woche von Österreichs Nummer 1 bei seinem Lieblingsturnier.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at