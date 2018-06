SWAFF: FIFA-Fußballweltmeisterschaft 2018 läutet Ära der neuen Fußballnationen ein

Grünes Licht für die neue SWAFF-Region, damit sich mehr Nationen für Fußball-WM-Veranstaltungen qualifizieren können.

13 Gründungsmitglieder, darunter Indien, Pakistan, Bangladesch, Sri Lanka, Saudi-Arabien, Bahrain, und die VAE

SWAFF-Initiative wird als 'Meilenstein' für die Entwicklung der neuen Fußballnationen gefeiert.

"Wir wollen mehr Länder aus der Region bei internationalen Fußball-Großveranstaltungen wie der WM vertreten sehen, und im Weltfußball präsent sein". - Präsident und Vorsitzender der Saudi Arabian Football Federation, Dr. Adel Ezzat.

Es gibt Bestrebungen, Neuland im Fußball zu erschließen und weltweit zu entwickeln. Das sportliche, gemeinschaftliche und kommerzielle Potential der beliebtesten Sportart der Welt wird nun in Süd- und Westasien weiter ausgebaut.

Die Präsidenten der Fußballverbände von Süd- und Westasien trafen am Donnerstag in Dschidda zusammen, um gemeinsam mit einem hochrangigen FIFA-Vertreter als Beobachter formell mit der Einrichtung eines neuen Fußballverbandes zu beginnen: der South West Asian Football Federation (SWAFF).

Bei dem Treffen waren unter anderem Pakistan, Sri Lanka, Indien, Nepal, Bangladesch, Saudi-Arabien, Bahrain, die Malediven, Jemen, Oman, Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate vertreten.

Die Etablierung des neuen Verbandes soll dazu dienen, Fußball als Sport für Menschen jeden Alters, Geschlechts und Könnens in der Region, die einige der größten sportlich orientierten Länder der Welt wie Indien, Bangladesch und Pakistan umfasst, zugänglicher zu machen, und stellt die nächste Etappe in der Entwicklung des Weltfußballs dar.

"Die Länder in Süd- und Westasien wollen zusammenarbeiten, um den Fußball in der Region zu fördern, und bei zukünftigen Weltmeisterschaften und internationalen Turnieren unter gleichen Voraussetzungen anzutreten", sagte Dr. Adel Ezzat, Präsident und Vorsitzender der Saudi Arabian Football Federation, des Fußballdachverbands von Saudi-Arabien, im Anschluss an das Treffen.

Saudi-Arabien setzt sich für das Wachstum und die Förderung des Fußballs in der neuen Region ein, erklärte Dr. Ezzat.

Das historische Treffen läutet den Beginn einer neuen Ära ein, um die Wettbewerbsfähigkeit und Kapazitäten des Fußballs in den sportlich orientierten Ländern Süd- und Westasiens aufzubauen.

"Die SWAFF-Initiative ist ein Meilenstein für die Entwicklung des Fußballs in Pakistan und anderen Ländern. Es besteht kein Zweifel, dass wir hier echtes Neuland im Fußball erschließen...," sagte Makhdoom Faisal Hayat, Präsident der Pakistan Football Federation.

Saudi-Arabien hat als einzige Nation in der Region das Finale der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2018 erreicht, und wird im Eröffnungsspiel der WM gegen Russland antreten.

"Wir wollen, dass die Region im Weltfußball präsent wird", so Dr. Ezzat.

Das Gremium plant, mit Partnern, Regierungen, Verbänden und anderen interessierten Kreisen in der Region zusammenzuarbeiten, um neue Fußballeinrichtungen und Anlagen, Fußballakademien und Wettbewerbe zu schaffen, die im Einklang und in Zusammenarbeit mit der FIFA, dem AFC und den Fußballverbänden in Süd- und Westasien sowie innerhalb der bestehenden Strukturen, Zeitpläne und Verpflichtungen entwickelt werden.

"In Bezug auf die Führungsstrukturen unterstützt und fördert die FIFA derartige Initiativen. Gianni (FIFA-Präsident Gianni Infantino) selbst hat ebenfalls die Initiative begrüßt", erklärte Abdulla Aljunaibi, Vizepräsident der UAE Football Federation.

Mittel aus den neu aufgesetzten Fußball-Veranstaltungen und kommerziellen Programmen werden in die Entwicklung des Sports reinvestiert, um einen neuen autarken und völlig transparenten Sektor und echte Fußballkultur in den Mitgliedsländern zu schaffen.

