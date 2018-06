Einladung zur Präsentation der Studie INTERNET-EINZELHANDEL 2018, Mittwoch, 6. Juni 2018, mit Beginn um 9.30 Uhr

Wien (OTS) - Die Bundessparte Handel der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), die Interessenvertretung des heimischen Handels, lädt ein zur Präsentation der Studie

I N T E R N E T – E I N Z E L H A N D E L 2 0 1 8

am Mittwoch, 6. Juni 2018, mit Beginn um 9.30 Uhr

in der Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien,

Saal 4 (Zwischengeschoß)

Die neue repräsentative Studie Internet-Einzelhandel 2018 widmet sich sowohl der Angebotsseite (Handel) wie auch der Nachfrageseite (Konsument/inn/en) und bildet so die Realität umfassend ab.

Und sie zeigt durchaus überraschende Ergebnisse!

So manches wird in der Erhebung Internet-Einzelhandel 2018 für Österreich gar erstmals beleuchtet und in Beziehung gesetzt.

Die Ergebnisse präsentieren, analysieren und kommentieren:

Komm.Rat Peter BUCHMÜLLER , Obmann der Bundessparte Handel der Wirtschaftskammer Österreich

, Obmann der Bundessparte Handel der Wirtschaftskammer Österreich Dr. Ernst GITTENBERGER , KMU Forschung Austria



und

, KMU Forschung Austria und Mag. Iris THALBAUER, Geschäftsführerin der Bundessparte Handel

Aus organisatorischen Gründen wird um Zu- bzw. Absage per E-Mail oder per Tel.: 05 90 900-4464 gebeten.

