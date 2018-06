„Bürgeranwalt“-Nachgefragt: Entschädigung für Missbrauchsopfer in Spitälern

Augen-OP: Warum zahlt Salzburger Gebietskrankenkasse nicht?

Ein Augenarzt kann mit seiner modernen Operationsmethode eine Krümmung der Hornhaut gut behandeln. Kostenpunkt 3.000 Euro pro Auge. Die Salzburger Gebietskrankenkasse will diese Kosten für die Operation der Augen von Herrn P. aber nicht übernehmen. Der Patient hat sich an Volksanwalt Dr. Günther Kräuter gewandt, der im Studio mit dem Direktor der SGKK diskutiert.

Nachgefragt: Entschädigung für Missbrauchsopfern in Spitälern

In den vergangenen Jahren wurde aufgedeckt, was Kindern und Jugendlichen in Österreich in Heimen, Internaten oder Pflegefamilien angetan wurde. Von Gewalt bis hin zu sexuellem Missbrauch. Im Vorjahr wurde Betroffenen eine Zusatzrente zuerkannt. „Vergessen“ wurden Opfer, denen in Spitälern Gewalt angetan wurde. Nach Kritik von Volksanwalt Kräuter und einer Diskussion in der Sendung „Bürgeranwalt“ sollen auch diese Menschen eine Entschädigung bekommen.

Nachgefragt: Krematorium in Niklasdorf wird nicht gebaut

In Niklasdorf in der Obersteiermark hatten sich bei „Bürgeranwalt“-Dreharbeiten im Dezember Hunderte Bewohnerinnen und Bewohner versammelt, um gegen ein geplantes Krematorium in unmittelbarer Nachbarschaft zu protestieren. Sie ärgerte besonders, dass sechs Nachbargemeinden dieses Krematorium auf fremdem Grund, nämlich in Niklasdorf, geplant hatten. Nach einer Diskussion in der Sendung „Bürgeranwalt“ wurde das Projekt ad acta gelegt.

