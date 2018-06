Arbeitsmarkt - Schieder: "Riesenchance nutzen, zehntausende junge und ältere Arbeitssuchende in den Arbeitsmarkt zu integrieren"

"Schwerer Fehler der Regierung, Qualifikationsangebote und Jobprogramme zu streichen"

Wien (OTS/SK) - Die Arbeitslosigkeit sinkt weiter. Im Mai waren um neun Prozent, das sind 35.000 Personen, weniger arbeitslos als im Mai des Vorjahres. Trotzdem sind immer noch 360.000 Menschen in Österreich beim AMS arbeitslos gemeldet oder in einer AMS-Schulung. Der geschäftsführende SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder hält die Entwicklung für sehr erfreulich; er weist darauf hin, dass in Österreich seit November 2016 die Arbeitslosigkeit Monat für Monat zurückgeht. Er betont aber auch, dass man deswegen die Anstrengungen in der Arbeitsmarktpolitik auf keinen Fall zurückfahren darf: "Dass die ÖVP-FPÖ-Regierung das tut, ist ein schwerer Fehler." ****

Aktuell zeigen die Auswertungen des AMS, dass im Bereich Pflege sehr viele Arbeitskräfte gesucht werden; mehr als 10.000 offene Stellen für diplomierte und nicht-diplomierte Pflegekräfte sind derzeit beim AMS gemeldet.

"Jetzt haben wir die Riesenchance, zehntausende Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren, ihnen durch gute Qualifikationsangebote und Jobprogramme eine Beschäftigung und neue Perspektiven zu geben", sagt der geschäftsführende SPÖ-Klubobmann. Und: "Die Regierung macht einen Fehler, der noch sehr lange nachwirken wird, wenn sie diese Chancen jetzt nicht ergreift."

Konkret spricht Schieder die Tatsache an, dass die Regierung die AMS-Maßnahmen zur Integration gestrichen hat und das Versprechen der Ausbildungsgarantie für Jugendliche gebrochen hat, dass die Regierung den Lehrlingen in den überbetrieblichen Lehrwerkstätten die Lehrlingsentschädigung halbiert hat und die Aktion 20.000 - also 20.000 neue Arbeitsplätze für Langzeitarbeitssuchende über 50 - ersatzlos gestrichen hat. (Schluss) wf/sc

