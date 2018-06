Liesing: Ende der Kunst-Schau „Sein und Schmerz“

Wien (OTS/RK) - Seit Anfang Mai kann man anziehende Arbeiten der Kunstschaffenden Daniela Böckl, Helga Knirsch, Pia Stowasser und Reinhard Nadrchal in einer Foto-Schau mit dem Titel „Sein und Schmerz“ im Bezirksmuseum Liesing (23., Canavesegasse 24) bestaunen. Die vier Kreativen sind Absolventen des Lehrganges „MAATartio“ von Gabriele Johanna Schatzl, die ebenfalls in der Ausstellung mit wirkungsvollen Werken vertreten ist. Das Ende der Schau steht bevor:

Nur mehr am Samstag, 2. Juni, werden die kunstvollen Fotografien, Filme und Objekte von 9.00 bis 12.00 Uhr bei freiem Eintritt gezeigt.

Schmerz: Zeichen des Lebens, Info: Tel. 869 88 96

Aus mehreren Blickwinkeln betrachten die 5 Künstler das Thema „Schmerz“ sowie die jeweiligen Ausdrucksformen. Vom Schmerz in der Religion bis zu Schmerzen als Erinnerung wird das Publikum mit verschiedenen Facetten der Materie konfrontiert. Letztlich stuft Lehrgangsleiterin Schatzl den Schmerz als „Zeichen des Lebens“ ein. Ein Besuch der Ausstellung im Liesinger Bezirksmuseum lohnt sich. Weitere Informationen: Telefon 869 88 96. Kontaktaufnahme mit dem ehrenamtlich engagierten Museumsleiter, Maximilian Stony, per E-Mail:

bm1230@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

MAATartio (Gabriele Johanna Schatzl):

www.maat-artio.at

Bezirksmuseum Liesing:

www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 23. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/liesing/

