Bundesheer trainiert die Zusammenarbeit von Spezialeinsatzkräften und Luftstreitkräften

Wien (OTS) - Von 4. bis 15. Juni 2018 trainieren das Jagdkommando und die Luftunterstützung des Österreichischen Bundesheeres in Niederösterreich die Zusammenarbeit im urbanen Umfeld.



Insgesamt nehmen rund 200 Soldaten mit 30 Kraftfahrzeugen und sechs Luftfahrzeugen (fünf Hubschrauber und ein Flächenflugzeug des Typs PC6) an der Übung teil.



In diesem Zeitraum kann es – auch außerhalb der Dienstzeit und in der Nacht – zu Lärmentwicklung im Raum Wiener Neustadt, Neunkirchen und Tulln kommen. Das Bundesheer ist bemüht, jede Beeinträchtigung der Lebensqualität für Menschen und Tiere so gering wie möglich zu halten und ersucht alle Betroffenen um Verständnis.





Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Information & Öffentlichkeitsarbeit / Presse

+43 664-622-1005

presse @ bmlv.gv.at

http://www.bundesheer.at

@Bundesheerbauer