Waldviertelbahn am 9. Juni unterwegs als „Musikantenexpress“

LR Schleritzko: „Schmalspurbahn ist mit der historischen Garnitur inklusive Nostalgie-Diesellokomotive unterwegs“

St. Pölten (OTS/NLK) - Am Samstag, 9. Juni, erwartet die Fahrgäste der Waldviertelbahn ein musikalischer Event. „Die Ziehharmonika-Musikschule begleitet an diesem Nachmittag unsere Bahn und verwandelt sie damit in einen ‚Musikantenexpress‘. Nostalgiefans kommen bei dieser besonderen Fahrt voll auf ihre Kosten, denn unsere beliebte Schmalspurbahn ist mit der historischen Garnitur inklusive Nostalgie-Diesellokomotive unterwegs“, informiert der für den öffentlichen Verkehr zuständige Mobilitäts-Landesrat Ludwig Schleritzko.

Im Zug zeigen die Kinder ihr Können. Das Programm erstreckt sich über den ganzen Nachmittag. „Wir starten um 13.15 Uhr in Gmünd und fahren nach Groß Gerungs. Nach einem knapp zweistündigen Aufenthalt fährt die Bahn um 17 Uhr wieder zurück nach Gmünd, wo sie um 18.45 Uhr ankommt“, sagt NÖVOG-Geschäftsführer Gerhard Stindl.

Die Waldviertelbahn hat sich in den vergangenen Jahren mit ihren Themen- und Nostalgiefahrten zu einem besonderen Publikumsmagneten etabliert. Vor allem Gruppenreisende nutzen gerne das Event-Angebot der Schmalspurbahn. Daher wurde das bestehende Angebot für die heurige Saison nochmals adaptiert und ausgebaut. Neu sind in dieser Saison auch die Erlebnishalte entlang der Strecke. Nach dem Motto „Erlebnis-BAHN-Pur“ gibt es bei diesen Halten Thementafeln zur Geschichte der Schmalspurbahn und exklusive Foto- und Besichtigungsmöglichkeiten, wie etwa das Eisenbahnmuseum im Waggon am Kulturbahnhof Litschau.

Die Waldviertelbahn verkehrt von Anfang Mai bis 28. Oktober. Ab Juni ist sie auf der Strecke zwischen Gmünd und Groß Gerungs und auf der Strecke zwischen Gmünd und Litschau mittwochs sowie an Sams-, Sonn-und Feiertagen unterwegs. Während den Sommermonaten, also im Juli und August, steht die Waldviertelbahn dann täglich für die Fahrgäste zur Verfügung.

Nähere Informationen: Büro LR Schleritzko, Florian Krumböck, BA, Mobil 0676/812-13546, E-Mail florian.krumboeck @ noel.gv.at, NÖVOG, Katharina Heider-Fischer, Bakk, Telefon 02742/360 990-53, E-Mail noevog.presse @ noevog.at, www.noevog.at, www.waldviertelbahn.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Anita Elsler, BA

02742/9005-12163

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse