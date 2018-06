ALBERTINA setzt mit Regenbogentreppe ein Zeichen

Kooperation mit der Vienna Pride: Sonderöffnung zu Keith Haring am Montag, 11.6.

Wien (OTS) - Zur Vienna Pride erstrahlt die Treppe der ALBERTINA, eins der beliebtesten Fotomotive Wiens, in allen Regenbogenfarben.

Österreichs größte Veranstaltung der LSBTIQ*-Community findet 2018 von 2. bis 17. Juni unter dem Motto „Love, Respect and Solidarity” als zweiwöchiges Festival statt. Die ALBERTINA öffnet daher am Montag, den 11. Juni die Ausstellung „Keith Haring“ von 18 bis 21 Uhr zum ermäßigten Eintrittspreis von EUR 8.50.

Über 150.000 Menschen haben die umfassende Schau „Keith Haring“ in der ALBERTINA bereits besucht. Der US-Amerikanische Künstler wäre heuer 60 Jahre alt geworden. Seine U-Bahn-Bilder, Gemälde, Zeichnungen und Skulpturen sind Botschafter für soziale Gerechtigkeit. Die Ausstellung ist noch bis 24. Juni zu sehen.

Sonderöffnung Keith Haring

Ermäßigter Eintritt EUR 8.50 | Ausstellung Keith Haring

Datum: 11.06.2018, 18:00 - 21:00 Uhr

Ort: Albertina

Albertinaplatz 1, 1010 Wien, Österreich

