NOVOMATIC: Gewinnauszahlungen an Kunden stiegen auf 1,1 Milliarden Euro

Gumpoldskirchen (OTS) - Der NOVOMATIC AG-Konzern hat im Geschäftsjahr 2017 über seine operativen Tochterunternehmen über eine Milliarde Euro (+10 %) Gewinn an Kunden in Österreich ausbezahlt. Damit erreichte das Unternehmen, neben der Umsatzsteigerung von 11 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro, auch bei den Gewinnauszahlungen erneut einen historischen Höchstwert.

Die Auszahlungen an Kunden in Höhe von 1,1 Milliarden Euro (2016: 1,0 Mrd. Euro) wurden von den beiden operativen NOVOMATIC-Tochtergesellschaften ADMIRAL Casinos & Entertainment AG (ACE) und ADMIRAL Sportwetten GmbH beinahe zu gleichen Teilen übernommen. Die ACE betreibt derzeit 2.234 Glücksspielgeräte in insgesamt 147 Automatensalons in fünf Bundesländern, nämlich Niederösterreich, Burgenland, Steiermark, Oberösterreich und Kärnten. Die Gewinnausschüttungsquoten beim Automatenglücksspiel sind gesetzlich geregelt und betragen in Österreich zwischen 85 und 95 Prozent.

Der österreichische Marktführer im Bereich Sportwetten, die ADMIRAL Sportwetten GmbH, ist allein am Heimatmarkt Österreich mit mehr als 250 Standorten vertreten.

Neben den Kunden kann sich auch der Bundeshaushalt der Republik Österreich freuen: Die Steuer- und Abgabenleistungen von NOVOMATIC in Österreich erreichten ebenfalls einen neuen Höchstwert und stiegen um 7 Prozent auf insgesamt 91 Millionen Euro (2016: 85 Mio. Euro). Darin enthalten sind Sozial- und Glücksspielabgaben, Wettgebühren und Ertragssteuer. Im Vergleich dazu wurden weltweit rund 539 Millionen Euro an Steuern und Abgaben geleistet (2016: 426 Mio. Euro). Der NOVOMATIC AG-Konzern beschäftigt global mehr als 25.500 Mitarbeiter und bietet rund 3.300 Personen in Österreich einen Arbeitsplatz.

