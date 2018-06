Christian Kern LIVE zu Gast beim PULS 4 Sommergespräch mit Corinna Milborn am Sonntag, den 3. Juni um 20:15 Uhr

Am kommenden Sonntag ist SPÖ-Parteichef Christian Kern LIVE zu Gast im PULS 4 Center bei Infodirektorin Corinna Milborn.

Wien (OTS) - PULS 4 Infodirektorin Corinna Milborn begrüßt am kommenden Sonntag, den 3. Juni den ehemaligen Bundeskanzler, SPÖ-Parteichef Christian Kern im PULS 4 Center. Was die Opposition gerade am meisten beschäftigt und wie sie die Performance der Schwarz-Blauen-Regierung bis dato einschätzen, das und mehr wird Thema im PULS 4 Sommergespräch sein.



PULS 4 SOMMERGESPRÄCHE : Termine im Überblick:

Montag, 28. Mai, 20:15 Uhr Matthias Strolz

Sonntag, 3. Juni, 20:15 Uhr Christian Kern

Montag, 11. Juni, 20:15 Uhr Heinz-Christian Strache

Montag, 11. Juni, 21:35 Uhr: Werner Kogler



Neue Erkenntnisse und Herangehensweisen



PULS 4-Infodirektorin Corinna Milborn versucht den politischen Menschen hinter dem Politiker zu ergründen: Was treibt die Parteichefs an? Welches Bild einer Gesellschaft haben sie? Welche Allianzen mussten sie am Weg zur Macht schmieden, welche Niederlagen einstecken? Dazu hat Meinungs- und Motivforscherin Sophie Karmasin exklusiv für die Sommergespräche auf die Politiker abgestimmte Umfragen durchgeführt und damit die Meinung der Bevölkerung eingeholt. Mit diesem Bild der WählerInnen werden die Parteichefs im Laufe des Gesprächs konfrontiert.



Analyse aller PULS 4 Sommergespräche mit Thomas Mohr, Sophie Karmasin und Journalisten



Moderation: Corinna Milborn

Analyse: Thomas Mohr & Sophie Karmasin



PULS 4 Sommergespräch - mit Christian Kern

Am Sonntag, den 3. Juni um 20:15 Uhr LIVE auf PULS 4 sowie im Livestream unter puls4.com und in der ZAPPN App

