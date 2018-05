Decentral stellt Pionier im Bereich Gamifizierung, Yu-kai Chou, als Chief Experience Officer ein, der mit seinen Visionen die Gamifizierung der Plattform Jaxx Liberty anführen soll

Toronto (ots/PRNewswire) - Decentral Inc. (https://decentral.ca/), Kanadas führendes Blockchain-Unternehmen und Entwickler der Multiplattform- und Multiwährungs-Cyberwallet Jaxx, gab bekannt, dass der weltbekannte Gamifizierungspionier Yu-kai Chou zum Führungsteam des Unternehmens als Chief Experience Officer (CXO) stößt. Chou, der auf dem World Gamification Congress und der Gamification Europe Conference in den Jahren 2014, 2015 und 2017 zum "Gamifizierungs-Guru des Jahres" ernannt wurde, soll die Maßnahmen des Unternehmens rund um die Gamifizierung von Jaxx Liberty anleiten. Bei Jaxx Liberty handelt es sich um die jüngst vorgestellte, "gamifizierte" Einzelschnittstelle für alle, mit der man die Blockchain-Umgebung erleben kann und eine Vorstellung vom kommenden Update für die digitale Brieftasche für Multi-Kryptowährungen von Decentral, die auch das Vorzeigeprodukt des Unternehmens ist, erhält.

Dank seiner ausgiebigen Erfahrungen als Berater von weltweit führenden Marken, wie Google, LEGO, eBay, Huawei und Volkswagen/Porsche, genießt Chou weltweit Anerkennung für seine einzigartigen Einblicke in den Bereichen Gamifizierung und Verhaltensdesign.

Anthony Di Iorio, Mitgründer von Ethereum sowie CEO und Gründer von Decentral, sagte dazu: "Die Einstellung von Chou stellt einen wichtigen Schritt innerhalb der Unternehmensgeschichte dar. Wir wollen, dass die Interaktion mit unseren Produkten für unsere neuen ebenso wie für unsere erfahrenen Anwender so leicht und so unterhaltsam wie möglich ist. Der Bereich für digitale Vermögensverwaltung und Kryptowährungen ist äußerst komplex, und unser Ziel ist es, dass das Ganze intuitiver und einfacher wird, aber trotzdem gut durchdacht ist. Ich bin davon überzeugt, dass Yu-kai Chou beim Lösen dieser schwierigen Aufgabe einen wertvollen Beitrag leisten wird. Ich beschäftige mich seit Jahren mit seiner Arbeit, und ihn jetzt dabei zu haben, ist ein riesiger Schritt nach vorne."

Chou sagte: "Ich werde mich auf den Ausbau der Jaxx-Elemente mit Spielcharakter konzentrieren und dafür sorgen, dass die Anwendung für Nutzer spannender wird und diese mehr Spaß haben. Mithilfe meiner Forschung und meiner Einblicke werden wir in der Lage sein, eine digitale Brieftasche vorstellen zu können, die nicht nur die beste Technologie bietet, sondern obendrauf noch das beste Nutzererlebnis -alles zusammen in einer Blockchain-Schnittstelle, die intuitiv genug ist, um eingefleischte Enthusiasten von Kryptowährungen ebenso anzuziehen wie Anfänger."

Chou ist Autor des von der Kritik weithin gelobten Buches Actionable Gamification, in dem es um das neue Zeitalter der Gamifizierung und ein auf den Menschen fokussierten Design geht. Er ist verantwortlich für die Entwicklung des "Octalysis Framework", einem bekannten Ansatz für Verhaltensdesign. Diese Methode wird von Unternehmen auf der ganzen Welt, darunter Accenture, Fidelity und Hewlett-Packard, genutzt, damit sich mehr ihrer jeweiligen Mitarbeiter beteiligen und diese auch besser eingebunden werden. Chou ist einer der Gründungspartner der Octalysis Group, deren Arbeit nach eigenen Schätzungen weltweit bislang mehr als eine Milliarde Nutzer beeinflusst hat. Chou, der auch öffentliche Vorträge hält, sprach beim SxSW in Austin und beim TEDx in Lausanne, wo für alle verständlich darüber redete, wie Gamifizierung das Leben von ganz normalen Menschen verbessern kann.

"Blockchain wird die Grundlage der Technologie der Zukunft sein. Ich freue mich unglaublich darauf, Teil des ambitionierten Decentral-Teams zu werden und dem Unternehmen dabei zu helfen, ein Maximum an guter Laune zu verbreiten, sobald Menschen sich miteinander austauschen, indem sie irgendetwas nutzen, was mit Blockchain oder Kryptowährungen zu tun hat", so Chou abschließend.

Informationen zu Decentral und Jaxx:

Decentral, das seinen Sitz im Herzen von Downtown Toronto hat und das der Blockchain-Community Raum für Hunderte von Events bietet, hat Ethereum ins Leben gerufen. Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens namens Jaxx ist eine Multi-Token-Blockchain-Schnittstelle, die ein einheitliches Nutzererlebnis über acht Plattformen und Geräte hinweg bietet. Der strategische Ansatz von Decentral ist darauf ausgerichtet, dass Jaxx die Kundenfonds weder hält noch Zugriff auf diese hat. Jaxx orientiert sich am Design und am Nutzererlebnis und es ist, ohne die Einfachheit aus den Augen zu verlieren, so konzipiert, dass es die bevorzugte Nutzerschnittstelle in der Blockchain-Welt werden kann.

Erfahren Sie mehr über das Decentral-Projekt unter https://decentralproject.org/

Rückfragen & Kontakt:

Gaby Hui

Wachsman

gaby @ wachsman.com

+ (917) 602-1681