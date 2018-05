Die Einführung innovativer Aktiv

Aktiv-Architektur verhilft Liaisons ALLOY-Plattform zu 99.999% Verfügbarkeit

Atlanta (ots/PRNewswire) - Liaison Technologies, ein anerkannter Marktführer für cloudbasierte Integrations- und Datenmanagement-Lösungen, meldete heute die europaweite Einführung der Aktiv/Aktiv-Architektur für die preisgekrönte Liaison ALLOY® Platform. Mit dieser innovativen Architektur bietet ALLOY das höchstmögliche Maß an Verfügbarkeit, bekannt als "five-nines (fünf Neunen)" oder 99.999%-Verfügbarkeit, was einer Ausfallzeit von weniger als 27 Sekunden pro Monat entspricht. ALLOYs Aktiv/Aktiv-Architektur bietet Liaison-Kunden zusätzliche Sorgenfreiheit, da sie in dem Wissen, dass auftragsentscheidende Dienste allzeit bereit und allzeit verfügbar sind, selbstbewusster agieren können. Liaison plant, die Aktiv/Aktiv-Architektur vor Jahresende 2018 in den USA einzuführen.

Als Teil ihres digitalen Geschäftsumfelds kooperieren führende Unternehmen reibungslos mit ihren Kunden, Zulieferern, Partnern, Angestellten etc. Laut des führenden Forschungs- und Beratungsunternehmens Gartner (https://blogs.gartner.com/andrew-lerner/2014/07/16/the-cost-of-downtime/) belaufen sich die von IT-Ausfallzeiten verursachten Kosten durchschnittlich auf 5600 Dollar pro Minute. Unternehmen investieren hohe Summen in Disaster Recovery und Krisenpläne, um kostenspielige Netzwerk-, Anwendungs-, oder Unternehmenstechnologieausfälle zu vermeiden. Obwohl derartige Maßnahmen Unternehmen dabei unterstützen können, sich von unerwarteter Nichtverfügbarkeit zu erholen, sind sie jedoch eher darauf ausgerichtet, einen Dienst nach Verlust wiederherzustellen. Während Disaster Recovery-Pläne Wiederherstellungsfunktionen bereitstellen, so bietet Aktiv/Aktiv unerlässliche Präventionsmaßnahmen gegen Ausfallzeiten und stellt somit eine vollständigere Lösung dar.

ALLOYs Aktiv/Aktiv-Architektur ist eine revolutionäre Hochverfügbarkeitslösung, die für Plattformeinsätze in Echtzeit konzipiert wurde. Dadurch unterscheidet sie sich von Wiederherstellungsmechanismen, die ausschließlich in Extremsituationen zum Einsatz kommen. Aufgrund der Aktiv/Aktiv-Architektur kann Alloy als eine synchronisierte "Plattforminstanz" in zwei gesonderten Datenzentren laufen, wobei die Kundentransaktionen an nur eine ALLOY-URL gesendet werden und der Lastausgleich über duale Datenzentren erfolgt. Sollte ein Datenzentrum aus einem beliebigen Grund offline gehen, so wickelt das andere weiterhin den gesamten Datenverkehr ab. Somit kann ALLOY kontinuierliche Arbeitsabläufe für eine lückenlose Verfügbarkeit aufrechterhalten.

"Konkurrierende Plattformen, die 99,7% Verfügbarkeit bieten, mögen vielversprechend klingen. Diese 0,3% Ausfallzeit bedeuten jedoch mehr als 26 Stunden Nichtverfügbarkeit pro Jahr, was extreme Kosten für ein Unternehmen und seine Kunden verursacht", erklärte Jonathan Razza, Vizepräsident von Emerging Technologies und dem ALLOY-Programm für Liaison. " 'Five-nines'-Verfügbarkeit lässt nicht mehr als ca. 5 Minuten und 15 Sekunden Ausfallzeit pro Jahr zu. Das ist eine gewaltige Verbesserung hinsichtlich der Markterwartungen bezüglich Ausfallsicherheit im Integrationsbereich. Damit dieses extrem hohe Maß an Verfügbarkeit erreicht werden kann, müssen sämtliche potentielle Ursachen für Ausfallzeit in Betracht gezogen, ausgefeilte Monitoring- und Automatisierungstools eingesetzt, Redundanzen auf allen möglichen Ebenen vorgesehen und vorbeugende Schutzmaßnahmen gegen seltene und unerwartete Vorfälle ergriffen werden."

Dadurch, dass betroffener Datenverkehr zu dem alternativen, bereits arbeitenden und synchronisierten Datenzentrum bis zur Lösung des Vorfalls umgeleitet wird, kann ALLOYs Aktiv/Aktiv-Architektur so gut wie alle Auswirkungen, die kleinere und größere Vorfälle auf den Kunden haben könnten, beseitigen. Zusätzlich reduziert Aktiv/Aktiv durch geographisches Load-Balancing Netzwerklatenz mit Kunden, wodurch Kunden und Handelspartner mit dem nächstgelegenen Datenzentrum interagieren können und garantiert Verfügbarkeit während Wartungsfenstern, indem an jeweils nur einem Datenzentrum Änderungen vorgenommen werden. Darüber hinaus geht die Aktiv/Aktiv-Architektur der ALLOY-Plattform mit höheren Bearbeitungskapazitäten einher, da jedes der Datenzentren so angelegt ist, dass volle Ladungsvolumen unabhängig voneinander gehandhabt werden können.

"Am Ende zählt, dass ALLOYs 'Five-nines'-Verfügbarkeit gemeinsam mit einem branchenführenden Profil für Unternehmensdatenschutz und der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen den auftragsentscheidenden Datenprozessen von Kunden einen extrem sicheren Rahmen bietet", fügte Razza ergänzend hinzu. "Ob es sich um einen regionalen Ausfall als Folge einer Naturkatastrophe oder einen lokalisierteren Vorfall handelt - ALLOY-Dienste sind allzeit bereit und allzeit verfügbar. 'Five-nines'-Verfügbarkeit verhilft Liaison-Kunden zu einem bedeutenden Wettbewerbsvorteil."

Finden Sie unter www.liaison.com/liaison-alloy-platform mehr über ALLOY heraus.

ALLOY® ist eine eingetragene Handelsmarke von Liaison Technologies.

Informationen zu Liaison

Liaison Technologies bietet Integrations- und Datenmanagementlösungen, um Kunden zu einer datenzentrierten Handhabung ihrer Geschäftsabläufe zu verhelfen. Liaisons cloudbasiertes Konzept beseitigt die mit Datensilos einhergehenden Schwierigkeiten, so dass benötigte Informationen schneller zugänglich sind. Als maßgeschneiderte Lösung für die komplexen Datenprobleme von heute und robuste Basis für die unvorhersehbaren Herausforderungen von morgen unterstützt Liaison eine lückenlosen Informationsfluss auf sichere und maßstabgerechte Weise. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen zählt über 7000 Kunden in 46 Ländern und verfügt über Niederlassungen in den USA, den Niederlanden, Finnland, Schweden, Großbritannien und Singapur. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.liaison.com. Alternativ können Sie Liaison auf Twitter, LinkedIn und Facebook folgen.

Rückfragen & Kontakt:

Amy Dardinger

SSPR

(847) 415-9321

adardinger @ sspr.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/383209/liaison_logo_Logo.jpg