Versuchter Raub in Wien Ottakring – Suche nach weiblichem Opfer

Ersuchen um Lichtbildveröffentlichung

Wien (OTS) - Am 16. April 2018 um 21.30 Uhr wurde eine derzeit unbekannte Frau an der Kreuzung Brunnengasse (Bereich Brunnenmarkt) mit der Gaullachergasse von einer 27-Jährigen attackiert. Die Tatverdächtige versuchte, dem Opfer ihre Umhängetasche zu entreißen. Auf Grund der Gegenwehr und zu Hilfe eilender Passanten flüchtete die Beschuldigte ohne Beute. Das Opfer wurde durch die Tat offensichtlich nicht verletzt. Die 27-Jährige wurde auf Grund einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien bereits festgenommen und befindet sich in Haft.

Das weibliche Opfer erstattete bis dato keine polizeiliche Anzeige. Die Wiener Polizei ersucht nun über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien um Veröffentlichung des Fotos der Beschuldigten. Gesucht wird das weibliche Opfer, das zum angegebenen Tatzeitpunkt von dieser 27-jährigen Frau attackiert wurde. Um Hinweise, bzw. Kontaktaufnahme mit dem Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, Gruppe Kratochwil wird unter der Telefonnummer 01-31310-25800 gebeten.

