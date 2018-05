Einbruch in Geschäft: Fahndung nach zwei unbekannten Männern

Ersuchen um Lichtbildveröffentlichung

Wien (OTS) - Die Wiener Polizei fahndet nach zwei derzeit unbekannten Männern, die dringend verdächtig sind, in der Nacht vom 24. April 2018 auf den 25. April 2018 im Kaufpark Alterlaa (23. Bezirk) einen Einbruchsdiebstahl begangen zu haben. Die Beschuldigten schlugen eine Auslagenscheibe ein und entwendeten diverse Schmuckgegenstände in der Höhe von mehreren tausend Euro. Es konnte ein Lichtbild der mutmaßlichen Täter angefertigt werden.

Die LPD Wien ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft um die Veröffentlichung des Lichtbildes. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) zu den gesuchten Personen werden an das Landeskriminalamt Wien – Außenstelle Süd – unter der Telefonnummer 01-31310-57800 erbeten. Alle Hinweise werden streng vertraulich behandelt.

