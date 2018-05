Mario Sorrenti fotografiert das Supermodel Anja Rubik für das Summer Escape-Themenheft von PORTER mit dem Schwerpunkt Ozeane - Engagement für den Schutz unseres Blauen Planeten

London (ots/PRNewswire) - Für sein Summer Escape-Themenheft ist PORTER stolzer Partner von Parley for the Oceans, einem weltweiten Kooperationsnetzwerk, das Vorreiter bei einem neuen Ansatz für den Umweltschutz ist. Zudem gab das Magazin bekannt, dass der Fotograf Mario Sorrenti und Titelstar Anja Rubik dabei sein werden, um das Thema Plastik als Gefahr für unseren Blauen Planeten besonders hervorzuheben.

Dies ist das zweite Jahresthemenheft, bei dem sich der Titel einem umfangreichen Problem widmet. Dabei stehen dieses Mal Inhalt, Handel und Ursachen im Vordergrund, um die Schönheit und die Zerbrechlichkeit der Ozeane zu erkunden. In einer atemberaubenden 63-seitigen Fotoserie, die Sorrenti auf der Malediveninsel, auf der Parley tätig ist, aufgenommen hat, werden außergewöhnliche Modefotografien den ausdrucksstarken Dokumentaraufnahmen von Sorrenti gegenübergestellt. Dabei werden die harte Realität und die Auswirkungen durch die Verschmutzung unserer Meere mit Plastikmüll besonders deutlich vor Augen geführt. Die begleitenden Texte tauchen tief in das drängende Thema der Umweltkatastrophe, der sich unser Planet gegenübersieht, ein. So gibt es ein bewegendes Interview mit der weltbekannten Meereskundlerin Sylvia Earle, die wichtige Fragen beantwortet und Wege aufzeigt, was wir alle zu einem Wandel beitragen können.

"Wussten Sie, dass jeder zweite Atemzug, den wir nehmen, ohne die Ozeane unmöglich wäre?", sagt Supermodel Anja Rubik, die Botschafterin von Parley ist und einen Gastkommentar zum Themenheft beigesteuert hat.

PORTER wird die Partnerschaft auch weiterhin unterstützen. In einer zweimonatigen Kampagne, die sowohl über Porter.com (https://www.net-a-porter.com/gb/en/porter?cm_sp=topnav-_-editorial-_-topbar)als auch alle anderen Social-Media-Kanäle laufen soll, werden Leserinnen zum Engagement ermuntert. Sie sollen aufgefordert werden, sich für eine Verringerung ihres persönlichen Plastikkonsums zu verpflichten, indem sie auf ein Stück Plastik verzichten und den Hashtag plasticnotfantastic teilen. "Die Mode-Community kann die Bewegung anführen - wir können einen Trend lostreten", sagt Rubik.

Die PORTER-Chefredakteurin Lucy Yeomans sagt dazu: "Wir sind so stolz darauf, Partner von Parley for the Oceans sein zu dürfen und unsere redaktionelle Plattform dafür nutzen zu können, diese Ursachen sichtbar zu machen, und dass wir darüber die Möglichkeit haben, das starke Medium Mode für den Schutz unserer Meere einzusetzen."

