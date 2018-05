Österreichweiter Erste-Hilfe-Bewerb des Jugendrotkreuzes

Die Sieger kommen aus Oberösterreich und Kärnten

Wien (OTS) - „Wir gratulieren allen Teams – ihr seid alle Sieger!“, sagt Jugendrotkreuz-Generalsekretärin Renate Hauser und ergänzt: „Die Bewerbssituationen sind absichtlich komplex gestaltet, da die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereits Erste-Hilfe-Profis sind, die ihre jeweiligen Erste-Hilfe-Landesbewerbe gewonnen haben. Beim Erste-Hilfe-Bundesbewerb treten daher die besten Teams aller Bundesländer gegeneinander an.“ Insgesamt haben 150 Jugendliche von Schulen aus ganz Österreich beim heutigen Erste-Hilfe-Bundesbewerb des Österreichischen Jugendrotkreuzes in Kärnten am Maltschacher See teilgenommen und professionell Erste Hilfe geleistet.

Stockerlplätze für Oberösterreich, Kärnten, Salzburg, Wien und Tirol

Platz eins in der Gold-Kategorie (16-stündiger Erste-Hilfe-Kurs) erringt die NMS Pabneukirchen aus Oberösterreich, der zweite Platz geht an die BAfEP Bischofshofen aus Salzburg, der dritte Platz geht ex aequo an die BAfEP Salzburg, die HAK Imst aus Tirol und das Wiedner Gymnasium aus Wien. In der Silber-Wertung (8-stündiger Erste-Hilfe-Kurs) geht der erste Stockerlplatz an das Alpen-Adria-Gymnasium Völkermarkt aus Kärnten, gefolgt von der De La Salle-Schule aus Wien auf Platz zwei. Platz drei gewinnt das Bundesgymnasium Seekirchen aus Salzburg.

„Unser Team kam zu einer Situation, wo eine Familie in Not geraten ist. Der Opa ist von einer Leiter gestürzt und hat sich am Becken verletzt, sein Sohn hat sich vor Schreck mit der Kreissäge einen Finger weggeschnitten und die Oma, die den beiden zu Hilfe kommen wollte, war total unterzuckert und deshalb benommen. Wir haben der Familie geholfen, indem wir den Opa stabilisiert und beruhigt haben und die Wunde des Sohnes versorgt haben. Den abgetrennten Finger haben wir zuerst in eine Wundauflage und dann in eine Rettungsdecke gewickelt. Der Oma haben wir einen Orangensaft zu trinken gegeben, sie in den Schatten gelegt und dann ihre Füße hochgelagert. Wir haben alle drei Personen betreut, bis die Rettung gekommen ist“, beschreibt die 15-jährige Teilnehmerin Eva aufgeregt. Weiters mussten die jungen Ersthelfer/innen unter anderem eine ertrunkene Person wiederbeleben, einem verunglückten Mopedfahrer helfen sowie einen Radfahrer mit allergischer Reaktion auf einen Wespenstich versorgen.

„Erste Hilfe ist einfach! Beim Jugendrotkreuz lernen jedes Jahr mehr als 120.000 Kinder und Jugendliche altersgerecht Erste Hilfe - mit „ROKO“ im Kindergarten, mit „Helfi“ in der Volksschule und ab der fünften Schulstufe in Erste-Hilfe-Kursen für Anfänger und Fortgeschrittene“, so Renate Hauser.

